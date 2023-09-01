麥當勞螯龍蝦堡　下午2點「當日份售完」！他撲空：20年來經濟最好

▲麥當勞開賣「螯龍蝦堡」。（圖／記者蕭筠攝）



記者施怡妏／綜合報導

麥當勞近日推出「螯龍蝦堡」，單點385元、套餐450元，全台限量30萬份，8月30日起於指定門市販售，就有網友指出，31日是上架的第二天，下午2時就賣光了，只見門市門口貼著大大的公告「螯龍蝦堡目前已售完」，讓他超傻眼，「20年來經濟最好」。

原PO在PTT發文，「M螯蝦堡賣完了代表什麼？」單點一份螯龍蝦堡要385元，結果開賣第二天，才下午2時就售完了，門口貼著公告，「螯龍蝦堡目前已售完，親愛的顧客，本餐廳螯龍蝦堡目前已售完，暫時無法供應，造成不便敬請見諒」。

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原PO表示，「人民很有錢啊，20年來經濟最好？還是東西真的好吃，30日上市，31日就買不到了，有沒有八卦？」

▲螯龍蝦堡售完。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出，掀起網友討論，「尊爵不凡美味蝦堡」、「代表很多人都吃得起了，剩我吃不起」、「300多元嫌貴是有多窮，美式隨便都快300元」、「剛剛才去貢獻了三份」、「是這間賣完而已」、「在新竹是平民美食無誤」、「代表很多人都吃得起了，剩我吃不起」、「經濟最好，一堆幾千的吃到飽跟米其林餐廳排到明年」。

有網友表示，飢餓行銷的方式很成功，「你不吃一堆人排隊搶著吃」、「目標本就是刷一波新鮮感+試水溫，看起來很成功啊」、「飢餓行銷有用」、「限量啊，搞不好一些店只準備10份」、「台灣人一窩蜂，話題正熱搶著跟風」。

據了解，「螯龍蝦堡」全台限量30萬份，8月30日起於指定門市開賣，每天、每店販售數量則依各餐廳實際供應為主，若是碰到店家公告售完，可以隔天再去店內購買。