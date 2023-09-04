LIVE／海葵颱風尾發威「雨炸17縣市」！準輕颱明接棒　氣象局說明

記者閔文昱／台北報導

海葵颱風暴風圈逐漸遠離，強度也持續減弱，氣象局已在4日晚間8時30分解除本島陸警，不過海葵及其外圍環流持續影響，氣象局晚間也發布17縣市大雨特報，預計5日各地降雨機率仍高。另外，熱帶性低氣壓TD14最快5日白天生成今年第13號颱風「鴛鴦」(Yun-yeung)，路徑往日本南方海面前進。氣象局將在23時40分直播說明。

▲氣象局解除澎湖陸警。（圖／氣象局）

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根據中央氣象局資訊，海葵今（4）日23時的中心位置在金門的南南西方約90公里處，繼續向西移動，澎湖已脫離警戒區，但暴風圈仍籠罩金門地區，預計未來強度仍有持續減弱且暴風圈亦有逐漸縮小的趨勢。目前氣象局仍針對金門發布陸上颱風警報，並對台灣海峽北部、台灣海峽南部發布海上颱風警報。

▲海葵路徑預測。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，4日晚間到5日清晨，海葵中心位於台灣海峽，其移動較為緩慢，仍讓台灣各地仍有不定時有陣雨出現。氣象局已針對17縣市發布豪大雨特報，因海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣、高雄市、屏東縣山區及花蓮縣、金門縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、台東、嘉義以南地區及南投以北山區、澎湖有局部大雨發生的機率。

▲氣象局4日晚間針對17縣市發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

謝佩芸提醒，5日仍受颱風及外圍環流影響，各地降雨機率仍高，整天不定時有短暫陣雨，局部地區有短延時強降雨，特別在中午過後，有太陽加熱影響下，中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，各地大多落在30到32度之間，感受上較為舒適。

謝佩芸指出，周三至周五(6日至8日)低壓帶影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用下，東半部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，降雨情況要到周末期間才會有所減少，不過東半部及南部地區仍會有局部短暫陣雨。

▲未來一周仍有降雨，將持續到周末才趨緩。（圖／氣象局）

謝佩芸預估，海葵未來將持續朝西移動，若根據預測，海葵中心會在5日清晨至上午登陸中國福建沿海，也有機會在清晨前後解除金門的陸上颱風警報，並在5日白天解除海葵的海上颱風警報。

至於4日上午生成之熱帶性低氣壓，下午2時中心位於台灣東北東方約1000公里的海面上，預估在5日增強為輕颱「鴛鴦」，並向北方向朝日本南方海面行進，對台灣影響機會較低。

▼鴛鴦颱風最快明生成。（圖／氣象局）