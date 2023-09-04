秒抓包！公車司機「1能力」超狂　她親身試過：上次就被罵了

▲很多公車司機的聽力很好。（示意圖／記者林敬旻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

搭乘公車時，用悠遊卡付費快速又方便，不過總有忘記帶的時候，還好可以投遞零錢！近日有網友發文表示，公車司機的「聽力」真的很厲害，用耳朵就能知道乘客有沒有投對零錢。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「公車司機的神聽力」為標題發文，提到她前幾天遇到一位公車司機，對方才聽到投錢的2聲聲響，馬上就知道乘客「有少投」。看到這樣的狀況，就讓她不禁感到好奇，司機是不是都會注意乘客投錢的數目對不對？

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貼文曝光後，底下網友熱議，「會，只是不想講而已」、「常常搭公車的我也聽得出來少投，有些人以為司機沒在看就投2個1塊，那個聲音比較輕」、「我也覺得他們很厲害，眼觀四面、耳聽八方，還要應付各式各樣的乘客」。

也有網友分享相關經驗，「家人開公車的，他是說都聽得出來，只是看要不要抓而已」、「在銀行上班，真的聽得出來，另外也可以聽出銅板的真偽」、「之前有次搭公車不小心少投，就被司機罵了」。

根據《中視新聞》報導，過去曾有司機分享，10塊的聲音會比較重一點、1塊會比較輕聲一點。客運業務部經理則透露，「壓壓板的動作」不只有防盜功能，還可以讓司機聽得更清楚、知道乘客投了多少錢。