每3天才洗1次頭！她回家後「1習慣」一票看傻　妹子愣：超怕被甩到

▲原PO有時會不洗澡就躺床。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有時候出去一整天，回到家就想倒頭呼呼大睡。近日有女網友發文表示，她不會每天洗頭，有時如果想睡覺，也會沒洗澡就躺床，這樣會很髒嗎？貼文曝光後，引發底下網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「我這樣很髒嗎」為標題發文表示，她並不會每天洗頭，因為她的髮量多，覺得吹頭髮很累，所以大概2、3天才會洗1次頭，不過，當天如果有吃火鍋、燒烤或是運動流汗，她一定會洗頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了洗頭，原PO接續表示，有時如果很想睡覺，她其實也會直接躺床，睡一下再起床洗澡，有沒有女生和她一樣？這樣會很髒嗎？

貼文曝光後，一票網友表示，「我個人是無法接受自己的床沒洗澡上去躺，然後關於洗頭，有出門沒洗頭我就覺得不行，頭髮真的很容易卡髒東西」、「我自己的話不行，對床有潔癖」、「個人覺得很噁，但不會拿這種標準要求別人」、「我覺得很髒，但部分女生都會這樣，所以我很怕女生的頭往我這邊靠，或是被女生頭髮甩到」。

不過也有部分網友回應，「還好啦，我跟你差不多，頭不會超過3天，天天洗澡也不會比較健康啦」、「還好啦，有時我也會沒出門就想說明天再洗頭，但不會先睡再起來洗澡」、「還在正常值內，如果你頭皮不容易出油的話還蠻OK的」。