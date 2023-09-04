TVBS民調／賴清德暴跌7個百分點　郭台銘14％墊底

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日宣布以獨立參選人身分投入2024總統大選，也讓選戰呈現四腳督戰況，而TVBS今公布最新民調，民進黨賴清德雖仍以30%支持度維持領先，但與上次調查相比跌幅最大，達7個百分點，接下來依序為民眾黨柯文哲23%、國民黨侯友宜19%、郭台銘14%。

8月28日郭台銘正式宣布將展開連署挑戰總統大位後，《ETtoday民調雲》隨即於8月29日至30日進行民調，結果民進黨賴清德35.3%、國民黨侯友宜21.4%、民眾黨柯文哲17.6%、郭台銘17.2%，只見侯友宜衝到第2名，但是柯文哲與郭台銘則呈麻花捲狀。

此次TVBS民調則顯示，賴清德30%、柯文哲23%、侯友宜19%、郭台銘14%。與上週郭台銘參選前的調查相較，賴清德支持度減少7個百分點最多，柯文哲減少5個百分點，侯友宜減少3個百分點，影響最小。

進一步交叉分析發現，柯文哲在20到49歲青壯年選民中仍佔有優勢，與其他參選人差距都超過一成，其中，柯文哲在20到29歲更有47%支持度，明顯高於賴清德的20%，侯友宜、郭台銘則分別7%、11%。若從地區來看，北北基地區以賴清德及侯友宜支持度較高，均為26%，柯文哲20%，郭台銘則為18%；桃竹苗地區則柯文哲以39%領先。

政黨傾向方面，78%民進黨認同者支持賴清德，5%支持郭台銘；64%國民黨認同者支持侯友宜，但有17%支持郭台銘，8%支持柯文哲；至於民眾黨 77%會支持柯文哲，12%轉向郭台銘，而台灣基進黨認同者有24%挺郭台銘。另外，在中立選民中，郭台銘的支持度 24%最高，柯文哲為21%居次，接下來為賴清德17%、侯友宜11%。

針對郭台銘宣布參選是否違反承諾，有33%民眾認同，39%不認為，28%沒有意見，顯示民眾對郭台銘是否違反承諾的看法不一。

本次TVBS民調於8月28日至9月1日晚間晚間6點30分至10點，共接觸1,500位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為227位，拒訪率為15.1%，最後成功訪問有效樣本1,273 位（市話641、手機632），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.7 個百分點以內。