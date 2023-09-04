如何吸引外籍人才？柯文哲主張開放移工市場　同時課「人頭稅」

▲柯文哲出席「歐洲商會總統候選人午餐暨演講會」。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

在少子化和經濟成長兩面夾殺下，台灣人才嚴重不敷需求，為吸引高階外籍專業人士，中央政府於2018年開始核發「就業金卡」。民眾黨總統參選人柯文哲4日下午與歐洲商會進行演講，被問到當選總統的話，會有什麼吸引外籍人才的方案？柯文哲主張要開放移工市場，但同時要課「人頭稅」。

柯文哲4日中午出席歐洲商會總統候選人午餐暨演講會，中午12時30分到13時先與商會進行閉門的午餐會，接著進行公開的演講和商會成員問答交流。有商會成員提及，台灣現在人才短缺，有九成企業有缺工清況，而政府為吸引外籍人才，幾年前推出「就業金卡」方案，想問柯文哲是否認為有成效，以及若未來當選總統的話，有什麼額外吸引人才的方案？

柯文哲表示，自己是相信市場規則的人，對於台灣這種缺工的問題，「最簡單的方法，就是開放『外勞（移工）市場』，但是要課『人頭稅』，就是開放『外勞（移工）市場，並能按照不同職業課『人頭稅』，只要調整每年的人頭稅，市場就可以被控制每個產業的外勞（移工）人數。」

柯文哲認為，要讓整個國家更像企業，也許新加坡政府是一個模範，而如果外界對於「就業金卡」有不滿意的地方，或是覺得哪裡可以改進，應該可以列出來，讓他們來解決掉，「我認為政府不會比業界更了解市場，所以政府常常要示範，而什麼情況下的政府一定會成功，就是解決業界困難。」

該場活動結束後，媒體追問有關於「人頭稅」議題，但只見柯文哲並未回應，便步入電梯離開會場。