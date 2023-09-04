新藥上市速度慢！柯文哲主張：拿到藥物許可證　就可在自費市場開賣

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲4日與歐洲商會進行演講活動，有藥廠代表向柯文哲提出一個請求，希望若柯當選總統，能在醫療保健政策方面增加投資，保護國人健康，也提及新藥在台灣上市速度太慢問題。柯文哲則曝自己的想法，將來新藥只要拿到藥物許可證，就可以在自費市場開始賣，但前提是要將價格上網公開。

▲柯文哲出席「歐洲商會總統候選人午餐暨演講會」。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

柯文哲4日中午出席歐洲商會總統候選人午餐暨演講會，中午12時30分到13時先與商會進行閉門的午餐會，接著進行公開的演講和商會成員問答交流。

瑞士籍跨國製藥集團台灣諾華（Novartis）代表表示，自己有一個問題和一個請求，首先是想知道民眾黨在醫療保健上的政策方向，何時能比較公開分享出來？而請求則是因台灣新藥上市延期，已造成台灣民眾健康與鄰近國家有所差距，更影響跨國藥廠在台投資。

該代表提及，諾華每年在台投資都是上億計算，但因為台灣新藥上市太慢，總部開始思考是否要將台灣放在第一波上市名單內，還是將台灣醫療往後放，希望柯文哲在規劃醫療保健政策方面，能增加台灣在健康醫療保健的投資，也盼台灣面臨超高齡社會時，能加快腳步保護國人健康。

柯文哲提及，自己將於6、7日連續2天召開記者會，宣布民眾黨的健康政策；至於現在在台灣拿到藥物許可證後，並申請健保給付的平均時間為2年，但他認為不管是怎麼樣的資本主義國家，都有2樣要維持社會主義，也就是「教育」跟「醫療」。

柯文哲強調，不需要因為醫療的普遍性而抑制市場發展，因此「將來只要新藥拿到藥物許可證，就可以到自費市場開始賣，若要去申請健保給付，就慢慢去走程序。」而自費市場則要有條件，必須得公開透明，包括每個醫院的使用自費項目，以及要將價格上網公開，「我認為公開透明是解決所有紛爭的最簡單方法」。

柯文哲說，他主張新藥拿到藥物許可證，就可以在自費市場開賣，因為申請健保給付得拖2年，但現階段新藥若要進入自費市場，還要在地方政府做審查，「我覺得這不切實際」，台北市比較大，有可能審查自費項目價錢，但如果是馬祖等地區則沒有道理，「我覺得拿到藥物許可證就可以上自費市場，但要有公開透明的方法去管制。」