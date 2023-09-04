棄檢察官任高虹安副市長8個月請辭　蔡麗清「後會有期」說話了

▲新竹市長高虹安(左)市政團隊人事異動，副市長蔡麗清(右)請辭後也在臉書發文。（圖／翻攝高虹安臉書、新竹市府網站）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹市政府今(4)日發布主管人事調整，幾位主管於上週議會臨時會結束後進行職務異動，其中包含副市長蔡麗清卸任，繼任人選將擇日另行公布。而原本在高檢署擔任檢察官的蔡麗清，才轉任副市長短短8個多月就辭職，也引發諸多熱議和揣測。蔡麗清隨後在臉書發文表示「我很好」，除了關心海葵颱風襲台之外，也祝福市民平安、期待再相逢。

新竹市政府公布人事異動，一口氣調動5名一級主管，除了副市長人選尚未公布，其他文化局則由副局長李欣耀代理局長職務、城市行銷處長將由原民政處長嚴翊琦接任、民政處長一職則由市府發言人施淑婷接任、城市行銷處副處長則由原市府秘書呂清松接任，人事調動將於9月11日生效。

高虹安去年捲入詐領助理費案件，順利就任新竹市長後宣布第一波小內閣人選，其中副市長就由台灣高等檢察署檢察官蔡麗清出任，不料蔡就職不到8個多月就辭職。而稍早，蔡麗清也在臉書貼出一張副市長視角的會議照，表示「親愛的，您好嗎？我很好。此時正值海葵颱風襲台之際，雖然風雨已稍減弱，但仍有多起災情傳出，麗清心中惦念的只有廣大新竹市民福祉，期盼風雨能趨於平靜，並祝福市民平安，所有關心我的夥伴丶友人及各界人士都健康順心，後會有期，期待再相逢。」

▲副市長蔡麗清臉書發文。（圖／翻攝自蔡麗清臉書）