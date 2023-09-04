颱風夜騎機車沒戴安全帽揮舞棍棒　南警鳴槍逮11人

記者林東良／台南報導



海葵颱風來襲，一群人凌晨騎乘機車未戴安全帽，手持棍棒沿路揮舞，四分局警車尾隨蒐證，並在州平二街與同平路108巷實施攔查時，又發生好奇民眾跟隨警車圍觀，因車速過快自後方追撞巡邏車受傷，該批涉案人拒檢竄逃，警方對空鳴槍示警，陸續帶回11人到案，依刑法聚眾鬥毆、傷害罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲台南市警四分局盤查一群騎乘機車未戴安全帽，手持棍棒沿路揮舞的年輕人時，涉案人拒檢竄逃，警方對空鳴槍示警，帶回11人送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四分局勤務中心接獲民眾報案，3日凌晨2時許，在安平區安港路與世平一路口發生聚眾打架糾紛，處理員警到場雖未發現，但主動在周邊巡邏擴大搜尋時，於城平路、世平一街發現有一群年輕人騎乘機車未戴安全帽，且手持棍棒揮舞，警車即尾隨蒐證。警車行駛至州平二街與同平路108巷實施攔查時，又發生好奇民眾跟隨警車圍觀且車速過快，因而自後方追撞巡邏車受傷情事。

警方盤查時，該群年輕人竟未停車接受盤查，仍持棍棒揮舞並欲騎車逃離現場，員警為控制現場騷亂即對空鳴槍1槍示警，並於控制現場後帶回2車4人調查，3日再追緝其餘涉案7人到案說明，訊後全案依刑法聚眾鬥毆、傷害罪嫌移請臺南地檢署偵辦。

第四分局分局長王子雄表示絕不容許街頭鬥毆，或挑戰公權力等情事發生，此外也呼籲青年朋友應審慎交友，時值血氣方剛，遇有糾紛應當理性處理，切勿呼朋引伴誤蹈法網，避免惹禍上身。