台玻員工病故　家屬頭七帶遺照拉白布條抗議！彰化勞工處回應了

▲彰化鹿港台玻廠員工家屬抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

上市公司台玻一名46歲黃姓員工罹癌病逝，今天頭七，家屬在律師陪同下，帶著遺照及牌位到鹿港工廠前抗議，指出黃男24年輪三班，長期勞累罹癌末期，公司罔顧他病重化療，仍催促他要診斷證明「跑流程」，過世至今不聞不問，現場有數百人到場聲援「為窮人討公道」；公司則表示一切符合程序，將盡快與家屬溝通，勞工處也做出回應。

今天的抗議，台玻沒有接獲相關消息，抗議數百人圍在大門前使得工廠無法進出，鹿港警分局長及副局長動員20多名警力到場維安戒備，至上午9點30以後大門才開啟，動線才恢復正常。

家屬表哥痛訴，黃男是雲林北港人，進到台玻工作24年9個月來，輪3班制戮力為公司付出，沒想到因此罹肺腺癌末期，請病假到台北化療，急救時要求他要提出相關診斷證明，公司還要扣錢，「真的很沒良心」，病情因此加遽，過世後公司也沒有前往關心，罔顧人命。

廠務人事徐小姐表示，黃男往生公司深表遺憾，公司在一般程序下都有去探視及關懷，也在心理上將作更完善的撫卹；至於退休金的部分將從優處理，家屬所提的部分將進一步做溝通，至於職災的部分將再作了解，避免雙方有相關誤會產生。

勞工處表示，該員工為肺腺癌，經治療不癒已亡故，其靈堂設於嘉義新港；公司已優於勞基法，以退休方式給付撫䘏金（員工46歲不符退休）並與其妻均有聯繫，經初步瞭解該部門均無人員有肺腺癌紀錄，之前也無明顯加班，職災訴求與認定經驗有落差，將派員到廠，進一步調查瞭解以釐清事實真相。