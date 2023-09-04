颱風夜大安森林公園驚見遛鳥俠！男大生一手撐傘一手摸嚇壞人

記者張君豪／台北報導

颱風夜北市大安森林公園居然有年輕男子趁夜當眾遛鳥！嚇壞不少深夜運動、遛狗的民眾！警方3日凌晨接獲民眾報案指出，凌晨冒雨到大安森林公園遛狗，一名身穿黑色上衣，持白色雨傘的年輕男子居然「下面全沒穿」趴趴走，裸露生殖器逛公園的行為嚇壞不少民眾，目擊者報警處理，但該名遛鳥俠已騎單車離去，但他誇張的行徑已遭錄下。

▲黃姓大學生3日凌晨在大安森林公園內遛鳥，遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區大安警方表示，3日凌晨接獲民眾報案後，經調閱監視器確定遛鳥俠騎單車離去，警方擴大調閱監視器，鎖定一名家住中部的黃姓大學生涉案；黃男當天手持雨傘，未穿下著，卻用右手撫弄生殖器在大安森林公園內散步，嚇壞不少夜間遛狗與運動民眾。



據了解，黃姓男子目前就讀中部某國立大學，年紀輕輕卻有數次當街裸露生殖器、涉嫌妨害風化的前科紀錄，警方3日晚間緊急約談他到案說明，黃男到案後坦承犯行，訊後依觸犯妨害風化、性騷擾防治法等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

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