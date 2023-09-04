　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

海葵颱風強風造成行道樹倒塌　工務局全力處理排除交通障礙

▲海葵颱風風雨造成台南市路樹倒塌及廣告物掉落等災情，工務局獲報後立即出動人員與機具前往處理，將對交通的影響將到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲海葵颱風風雨造成台南市路樹倒塌及廣告物掉落等災情，工務局獲報後立即出動人員與機具前往處理，將對交通的影響將到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海葵颱風3日傍晚風雨逐漸加大，台南市陸續傳出路樹倒塌及廣告物掉落等災情，工務局獲報後立即出動人員與機具前往處理，將對交通的影響將到最低，截至4日上午8時為止，路樹倒塌案件95件，廣告招牌掉落等11件。

▲海葵颱風風雨造成台南市路樹倒塌及廣告物掉落等災情，工務局獲報後立即出動人員與機具前往處理，將對交通的影響將到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中影響較鉅者為市區民族路二段的樹木倒塌，因橫躺整個路面，交通完全中斷，在警方協助現場交管下，工務局人員花費兩個多小時將橫躺的樹木處理完成，恢復交通順暢。工務局統計，截至4日上午8時為止，路樹倒塌案件95件，廣告招牌掉落等11件。

▲海葵颱風風雨造成台南市路樹倒塌及廣告物掉落等災情，工務局獲報後立即出動人員與機具前往處理，將對交通的影響將到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局指出，其中影響較鉅者為中西區民族路二段的樹木倒塌案件，該案件為巡邏員警發現，工務局接獲通報後，立即調派人員與機具前往進行處理，由於樹木橫躺在路面上，將雙向的道路封住，車輛無法通行，警方派員在現場進行交管，處理人員則利用電鋸等陸續將樹木切割成小塊，最後利用吊臂車將這些鋸斷的樹木載走，花了兩個多小時順利將倒塌的樹木處理完成，恢復交通。

▲海葵颱風風雨造成台南市路樹倒塌及廣告物掉落等災情，工務局獲報後立即出動人員與機具前往處理，將對交通的影響將到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

工務局表示，民族路二段倒塌的樹木是小葉欖仁，但並非是工務局列管的行道樹，而是一旁私人退縮地上的樹木，接獲通報後影響交通，仍快速地進行處理，將對民眾生命安全的影響降到最低。

ET快訊
海葵帶來1.2億噸水！　石門水庫居冠
百公斤機車「被吹風著跑」　女騎士抱電線桿尖叫
快訊／海葵發威！18縣市豪大雨特報　暴雨轟3地「紫爆」
明天還有颱風假？最新風雨預測「2縣市達標」
海葵二度登陸　一票驚：想起「1怪颱」！
海葵「二度登陸」影片曝　2原因滯留打轉
海葵「回馬槍」擦撞陸地！專家驚嘆「2次登陸還是3次登陸？」
快訊／百年大樹吹斷！　廂型車慘被壓爆
海葵過境苗栗沒颱風假！鍾東錦「回應4字」　鄉親全死心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風夜路樹倒塌　南警冒雨漏夜移除障礙

海葵颱風強風造成行道樹倒塌　工務局全力處理排除交通障礙

運動提升就業續航力　永康就業中心陪你動起來

中度颱風「海葵」來襲　台南停電13304戶搶修剩254戶

男子騎車酒駕害王爺也進警所　南警攔查酒測吃官司

竹市勞工趣味競賽55隊逾700人參與　高虹安：打造活力新竹

「2023桃園母娘文化節」祈福健走　蘇俊賓肯定慈惠堂熱心公益

海葵炸超大豪雨溪河暴漲！花蓮大橋深夜緊急封橋　畫面曝

中颱「海葵」侵台　麗寶樂園宣布今天暫停營業一天

「海葵」來襲　台電桃園區處成立防颱緊急應變小組

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

颱風夜路樹倒塌　南警冒雨漏夜移除障礙

海葵颱風強風造成行道樹倒塌　工務局全力處理排除交通障礙

運動提升就業續航力　永康就業中心陪你動起來

中度颱風「海葵」來襲　台南停電13304戶搶修剩254戶

男子騎車酒駕害王爺也進警所　南警攔查酒測吃官司

竹市勞工趣味競賽55隊逾700人參與　高虹安：打造活力新竹

「2023桃園母娘文化節」祈福健走　蘇俊賓肯定慈惠堂熱心公益

海葵炸超大豪雨溪河暴漲！花蓮大橋深夜緊急封橋　畫面曝

中颱「海葵」侵台　麗寶樂園宣布今天暫停營業一天

「海葵」來襲　台電桃園區處成立防颱緊急應變小組

海葵襲台東樹倒整片　「柴柴吵著棒賽」拖主人出門...狼狽身影曝

星宇航空頭等艙開箱！無重力漂浮爽吃軟殼蟹　桃機貴賓室有阜杭豆漿

杭州高架禁特斯拉「官方終出面解釋」！警撂話「你得服從」被罵爆

老藥新用！國衛院研究發現「降血脂藥物」有助治療腦損傷

7月吸22.4萬陸客！　南韓宣布中國團客「簽證免費」

快訊／新店男遭親哥菜刀猛砍！頭手有刀傷滿身血　送醫搶救

無照還酒駕！苗栗16歲少女騎車3貼撞路邊車　救護車途中又出事

「登山女神」曾格爾颱風夜道歉！泡湯官司纏身：我不敢再接觸異性

駁雞蛋「謀財害命」說　綠委：日本每月進口1.3萬顆以上

貓兄妹結伴去結紮竟意外懷孕！ 奴才媽「升格當阿嬤」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

即／狂風咻咻叫！楠梓4827戶停電

超大豪雨溪河暴漲！花蓮大橋緊急封橋

屏東狂風暴雨「垃圾桶上街散步」

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

高雄淹水！直擊漂漂河2.0水上摩托車

又見高雄漂漂河！前鎮和祥街淹50cm

麗寶樂園宣布今停業一天

高雄情侶撐傘秒開花　路樹險砸騎士

侯友宜要求加強戒備　明早恢復市容

海葵強大陣風　吹倒台8線30公尺松樹

浪漫禮堂「彩排文定儀式」　新娘笑了

海葵來襲　台電桃園區處緊急應變

台中市部分紅黃線路段開放停車

更多熱門

相關新聞

海葵二度登陸　一票驚：想起「1怪颱」！

海葵二度登陸　一票驚：想起「1怪颱」！

海葵颱風襲台，氣象局預報員林定宜今晨（4日）受訪時指出，海葵有短時間打轉現象，清晨3時至4時二度登陸高雄沿海。中央氣象局前局長鄭明典則在3時49分貼文，PO出單雷達合成回波圖，其中文中4字「二度登陸」引發討論，不少人紛紛點名過去的颱風，「讓我想起民國66年的賽洛瑪」、「韋恩的影子！」

海葵風強雨大　颱風假5大QA一次看

海葵風強雨大　颱風假5大QA一次看

海葵難纏！台鐵南迴線延長停駛至16時　花東線下午1時後復駛

海葵難纏！台鐵南迴線延長停駛至16時　花東線下午1時後復駛

絕美「火燒雲」籠罩彰化　壯觀焰橘交織出夢幻粉

絕美「火燒雲」籠罩彰化　壯觀焰橘交織出夢幻粉

海葵襲台侯友宜今再赴災害應變中心　「持續守護市民安全」

海葵襲台侯友宜今再赴災害應變中心　「持續守護市民安全」

關鍵字：

海葵颱風路樹倒塌

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

快訊／國家警報響！海葵滯留打轉　18縣市豪大雨

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

兒子跟媽媽姓　婆家狂唸5個月

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面