海葵颱風強風造成行道樹倒塌　工務局全力處理排除交通障礙

▲海葵颱風風雨造成台南市路樹倒塌及廣告物掉落等災情，工務局獲報後立即出動人員與機具前往處理，將對交通的影響將到最低。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

海葵颱風3日傍晚風雨逐漸加大，台南市陸續傳出路樹倒塌及廣告物掉落等災情，工務局獲報後立即出動人員與機具前往處理，將對交通的影響將到最低，截至4日上午8時為止，路樹倒塌案件95件，廣告招牌掉落等11件。

其中影響較鉅者為市區民族路二段的樹木倒塌，因橫躺整個路面，交通完全中斷，在警方協助現場交管下，工務局人員花費兩個多小時將橫躺的樹木處理完成，恢復交通順暢。工務局統計，截至4日上午8時為止，路樹倒塌案件95件，廣告招牌掉落等11件。

工務局指出，其中影響較鉅者為中西區民族路二段的樹木倒塌案件，該案件為巡邏員警發現，工務局接獲通報後，立即調派人員與機具前往進行處理，由於樹木橫躺在路面上，將雙向的道路封住，車輛無法通行，警方派員在現場進行交管，處理人員則利用電鋸等陸續將樹木切割成小塊，最後利用吊臂車將這些鋸斷的樹木載走，花了兩個多小時順利將倒塌的樹木處理完成，恢復交通。

工務局表示，民族路二段倒塌的樹木是小葉欖仁，但並非是工務局列管的行道樹，而是一旁私人退縮地上的樹木，接獲通報後影響交通，仍快速地進行處理，將對民眾生命安全的影響降到最低。