曝海葵雷達圖！專家貼文4字「二度登陸」一票驚：想起1怪颱

▲海葵單雷達合成回波圖。（圖／翻攝臉書／鄭明典）

網搜小組／鄺郁庭報導

海葵颱風襲台，氣象局預報員林定宜今晨（4日）受訪時指出，海葵有短時間打轉現象，清晨3時至4時二度登陸高雄沿海。中央氣象局前局長鄭明典則在3時49分貼文，PO出單雷達合成回波圖，其中文中4字「二度登陸」引發討論，不少人紛紛點名過去的颱風，「讓我想起民國66年的賽洛瑪」、「韋恩的影子！」

鄭明典於清晨3時49分在臉書貼文，「特殊案例！看預報中心如何定位，海葵颱風很可能二度登陸台灣本島！後續變化值得再觀察！」話題引發眾人熱議，「好久沒那麼有戲的颱風了」、「屏東風忽然超大好恐怖」、「到底什麼時候會離開？真的很煩」、「隔了那麼多年才有颱風登陸，就來個這麼兇猛的狠角色」、「海葵熱愛高雄」、「跳恰恰啊？」

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其中，大票高雄人紛紛直呼，「不要再回來了，小港暴風雨已過了，安靜很多」、「高雄大寮完全搖滾區」、「我人在高雄，凌晨三點多被大風驚醒」、「高雄市真的是被海葵颱風折騰了一整個晚上，相信90%以上的高雄人整晚都沒睡，那風雨要把人給生吞了似的。」

還有網友看到「二度登陸」，不禁開始點名，「真的二登，致敬前輩韋恩」、「二登走賽洛瑪路線嗎？風感受超強」、「我想起民國66年的賽洛瑪」、「韋恩的影子」、「以前有一個颱風三進三出台灣，北中南各一次，叫韋恩」、「想到當年的韋恩。」

氣象局預報員謝佩芸表示，海葵颱風出海後在近海滯留打轉，今天凌晨4點從高雄二次登陸，之後沿著高雄到台南海岸線北上，過程「搖搖擺擺」，上午7時到8點從台南出海，目前已到台南沿海，距離台南50公里，緩慢往西北西移動，本島預計今晚到深夜脫離暴風圈範圍，明天（5日）下半天解除海警。

據悉，中颱賽洛瑪是1977年的颱風，其路徑詭譎，一反先前預測，而於台灣西南外海以反S型路徑「回馬槍」轉向北北東登陸南台灣。韋恩颱風則創造了許多台灣氣象史上的紀錄，路徑詭譎多變，被形容為「一個颱風、二次登陸、三次警報、四次轉向」，並與後來1991年的耐特、2001年的納莉、2012年的天秤、被中央氣象局並稱為「台灣颱風史上四大怪颱」。