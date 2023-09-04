海葵難纏！台鐵南迴線延長停駛至16時　花東線下午1時後復駛

▲台鐵南迴線延長停駛至下午16時，花東線下午1時後復駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風回馬槍二次登陸高雄沿海岸線往台南北上，目前已出海到台南近海，不過帶來劇烈降雨，台鐵今(4日)晨緊急公告花東線、南迴線中午前停駛，台鐵今上午再宣布，花東線今下午1時後復駛，南迴線延長停駛至下午16時。集集線持續停駛。

台鐵局表示，因受颱風於高雄沿海滯留影響，花蓮=台東間豪大雨不斷，花東線今中午前停駛，下午將恢復運行，東部幹線花蓮=台東間上行421次(台東13:07)，下行422次(花蓮13:06)起，各級列車陸續恢復行駛。花蓮以北正常行駛。

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西部幹線彰化以北對號列車和區間車正常行駛，彰化以南下行161次(彰化08:20)，上行162次(潮州07:24)起，各級列車陸續恢復行駛。

另南迴線延長停駛時間，枋寮=台東間對號列車和區間車16:00前停駛。

各支線部分，平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛。集集支線全線停駛。沙崙支線3709次(台南07:40)起陸續恢復行駛。

台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。