海葵「二度登陸」影片曝　2原因滯留打轉

▲海葵今晨二度登陸。（影／NCDR）



記者陳俊宏／台北報導

海葵颱風今天（4日）凌晨「二度登陸」，在高雄及台南沿海附近滯留打轉。氣象專家吳德榮解釋，主要原因是導引氣流很弱，再加上受地形破壞，結構不斷調整所致。

▼海葵滯留打轉，二度登陸。（圖／NOAA）

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中央氣象局觀測，海葵今早9時中心位置在台南的西北西方約70公里之處，以每小時9公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，7級風平均暴風半徑150公里。

氣象局說，海葵颱風過去3小時，中心在高雄、台南沿海附近滯留打轉，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，自周日晚間8時海葵中心在高雄出海後，至今晨5時幾乎都在海岸邊滯留打轉，主要原因是導引氣流很弱，再加上受地形破壞，結構不斷調整所致。

▼海葵最新動態。（圖／氣象局）



吳德榮表示，最新氣象局路徑潛勢預測圖顯示，周二下午起，海葵逐漸進入福建，繼續減弱，即使預測路徑的不確定性增大，已不致對台構成威脅。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，海葵目前有短時間打轉現象，今晨3時至4時二度登陸高雄沿海，沿著高雄沿海走，今會進入台灣海峽，預估往中國福建南部前進；若順利的話，傍晚本島可望脫離暴風圈，周二下半天解除海上陸上颱風警報。

▼最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

