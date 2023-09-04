海葵二次登陸！沿海岸線「搖搖擺擺」3小時　本島今晚脫離暴風圈

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風今天凌晨4點回馬槍二度登陸高雄，沿著海岸線「搖搖擺擺」北上，上午7時到8點從台南出海，目前已到台南沿海，距離台南50公里，緩慢往西北西移動，本島預計今晚到深夜脫離暴風圈範圍，明天(5日)下半天解除海警。

▲海葵颱風今上午8點最新位置。（圖／氣象局）

根據最新氣象資料顯示，第11號颱風過去3小時中心於高雄及台南沿海附近滯留打轉，中心目前在台南西北西方，向西北西移動，其暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中。預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

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目前陸警範圍包括台中、花蓮、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島、澎湖、金門應嚴加戒備海上：海警範圍縮小，僅剩台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

氣象局預報員謝佩芸表示，海葵颱風昨晚(3日)到今天(4日)清晨移動相當緩慢，幾乎在高雄近海滯留打轉，清晨4點颱風中心進入高雄陸地，沿著高雄台南海岸線緩慢北上，上午7點到8點颱風中心往西北西方移動進入海面，目前正在台南西北西方50公里海面上，未來將以緩慢速度往西北西移動，通過澎湖南方海面，花東、台中以南陸地以及澎湖、金門發布陸警，颱風往西移動過程，下半天到傍晚金門會進入暴風圈範圍。

針對海葵未來動態，謝佩芸表示，海葵颱風中心昨進入台灣海峽，導引氣流減弱，沒有明顯導引氣流帶領前進，在近海產生打轉，但目前路徑回到原本預測路徑上，預測將往偏西到西北西移動，通過澎湖南方海面，預計今天晚上8點到海峽中間，明天中午下半天登陸中國大陸，雖然速度緩慢，但仍有往西移動，台灣本島要脫離暴風圈要等到今天晚間到深夜之後，明天(5日)下半天解除海警。

謝佩芸指出，海葵颱風帶來顯著雨量，24小時累積雨量從昨上午8點到今天上午8點，花蓮出現超大豪雨，秀林鄉24小時累積雨量達773毫米，遠超過超大豪雨500毫米標準；宜蘭大同鄉、台東海端鄉超過400毫米雨量，高雄、桃園、南投仁愛、台中和平等也都有超大豪雨以上降雨。

謝佩芸提醒，颱風和外圍環流影響仍持續，今天上午8點到明天上午8點，宜蘭山區和花蓮地區仍可能出現累積達150到300毫米降雨，各地山區、南部平地、宜蘭、新北平地都可能出現大雨等級以上降雨，提醒嚴防會有又大又急強降雨，也會伴隨強陣風，外出要多加注意安全。

雖海葵颱風緩慢遠離，不過謝佩芸指出，今天受颱風影響，南部、澎湖今天白天上半天仍有強陣風豪雨，東南部、宜蘭、花蓮仍受豪雨影響，金門下半天注意風雨轉強，北部、馬祖仍有強陣風和短暫瞬間驟雨。

風力部分，謝佩芸表示，颱風中心仍離台灣接近，澎湖、南部沿海風力還是很強，澎湖今天仍有11到12級強陣風，今天白天雲林以南、馬祖、金門要注意10~11級強陣風，桃園沿海風力也會比較強，今天下半天颱風往西移動，南部沿海內陸的風會減弱，澎湖風很大，金門下半天還會再增加。