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海葵在高雄沿海「持續不穩定移動」！　菲律賓預測走向曝光

▲▼菲律賓氣象局（PAGASA）2023年9月4日凌晨5時對海葵颱風的預測。（圖／翻攝pagasa）

▲菲律賓氣象局（PAGASA）今晨5時對海葵颱風的路徑預測。（圖／翻攝pagasa）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓氣象局（PAGASA）預測，海葵颱風「在高雄市海岸持續不穩定移動」，但預計進一步弱化，預計4日上午或下午離開菲律賓責任區（PAR），並於5日上午或下午從中國福建廣東一帶登陸。

海葵颱風3日下午在台東首度登陸，4日清晨減弱為輕颱，並且二度登陸高雄沿海。而台灣位在菲律賓責任區內，意指世界氣象組織劃定菲律賓氣象局在西北太平洋上的觀測區域。

菲媒RAPPLER引述菲律賓氣象局預測報導，海葵「在高雄市海岸持續不穩定移動」，預期6至12小時才會離開菲律賓責任區，「同時段內，由於與台灣崎嶇地形延長交互作用，這個熱帶氣旋（中心風力達時速118公里）也可能弱化為強烈熱帶風暴（中心風力時速88至117公里）」。

由於海葵目前仍在菲律賓責任區內徘徊，因此儘管停止為呂宋島北部帶來極端降雨，但仍持續強化西南季風，在呂宋島西部及安蒂克省（Antique Province）引發降雨，居民需注意洪水及山體滑坡的可能性。

菲律賓氣象局也指出，海葵最大持續風速從時速130公里下降至時速120公里，但陣風風速從時速160公里略增為時速165公里，離開菲律賓責任區後，將「進一步往中國廣東內陸移動，隨後迅速弱化」，預計6日晚間或7日成為殘留低壓。

 
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