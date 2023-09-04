快訊／海葵狂虐！高雄一夜6萬8千戶大停電　還有3萬戶搶修中

記者賴文萱／高雄報導

海葵颱風侵襲高雄，昨（3）日起入夜風雨漸增，各地陸續傳出災情，由於風勢一度達9級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，高雄一夜停電戶數高達6萬8932戶，截至上午8時，尚有3萬548戶仍在停電搶修中，台電將力拚今日完成全數復電。

▲海葵狂虐！高雄一夜6萬8千戶大停電，還有3萬戶搶修中。（圖／台電提供）

受到颱風影響，高雄風勢一度達9級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線。

根據台電統計，高雄一夜停電戶數高達6萬8932戶，目前尚有3萬548戶仍在停電搶修中，其中，以美濃、內門災情最嚴重，分別有高達1萬2198戶、1萬6954戶停電，多數皆因山區路樹壓線引起。

▲▼台電動員人力全力搶修，力拼今天全數完成復電。（圖／台電提供）

台電表示，在颱風來臨前，已針對山區持續加強樹修，這次並特別安排50位人力，漏夜查報，不眠不休進行線路巡視，只要一接獲停電事故訊息，即立刻前往現場確認事故情況及原因，確保後續搶修人員能夠加速復電。

經動員146位工程人員、52位包商人員、47輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機，持續全力、不眠不休進行電力修復，截至今日上午8時止，已有 1萬8千餘戶恢復供電，尚有約6千餘戶停電中，將力拚今日完成全數復電。

▲台電目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復供電。（圖／台電提供）

另為增進搶修效率，台電高雄區處與市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向高雄市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也蒙高雄市政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。台電目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復供電。