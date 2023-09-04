海葵狂虐高雄整夜！路樹壓垮鐵皮屋　旗津網美聖地慘狀曝

▲海葵狂虐高雄整夜，旗津網美聖地被摧毀了。（圖／翻攝記者爆料網）

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

颱風海葵今（4）日一整夜都在高雄近海到沿岸處打轉，為高雄地區帶來非常顯著的風雨，也傳出不少災情。其中，鼓山一路一處鐵皮屋遭倒塌路樹壓毀，所幸屋主未受傷，自行脫困，另外，旗津更有男子遭廢棄玻璃割傷手指，網美聖地愛琴海裝置藝術及帳篷露營區也被摧毀，災情慘重。

▲▼海葵狂虐高雄整夜！路樹狂倒198株。（圖／記者賴文萱翻攝）

海葵颱風強風暴雨狂虐高雄整夜，警方清晨04時34分接獲通報，鼓山一路一處鐵皮屋因颱風吹襲，導致路樹傾倒壓毀鐵皮屋，所幸屋主侯女自行脫困逃出，未受傷。根據高雄市工務局統計，受到海葵颱風影響，截至目前路樹倒塌約198株。

旗津地區也受到嚴重災情，旗津區渡船巷一名莊姓男子，因颱風來襲，遭廢棄玻璃割傷手指，後經救護人員包紮傷口後不願就醫。另外，網美聖地愛琴海裝置藝術及帳篷露營區也被強風摧毀，滿目瘡痍，災情慘重。

▲旗津帳篷露營區也被強風摧毀。（圖／翻攝記者爆料網）

所幸隨著颱風遠離，目前高雄風雨漸小，積淹水情形趨緩，楠梓的地下道積水已經退去，開放通行，但橋頭新市鎮路樹倒一地仍有待清除。