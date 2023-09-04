時力前副祕書長吳韋達颱風夜宣布退黨　490字吐心聲

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣前議員、時代力量前副祕書長吳韋達，昨日（3日）晚間宣布退出時代力量，他表示，過去花了很多時間在黨務發展及運作，時常分身乏術，幾經思考後決定先離開，將心力完全投入於實踐「一個更好的彰化」的理想，很感謝黨主席王婉諭等人的栽培與幫忙，「願未來追尋進步價值的道路上，彼此都能更加堅定且順遂。」

▲吳韋達是時代力量創黨黨員之一。（圖／翻攝自Facebook／吳韋達，下同。）

吳韋達3日晚間在臉書發布一篇490字的退黨聲明，內容提到，去年地方大選之後收到許多人的關心及協助，雖然決定暫時卸下公職身分，但不影響他對彰化議題的投入，經過一段時間沉澱，他回顧過去4年擔任議員的生涯，受到鄉親與支持者的提點，再次審視到自己的不足，此外，過去他花了很多時間在黨務發展及運作，彰化、台北兩端跑的日子，一周高達3天以上，時常感到分身乏術。

「許多人問時代力量是什麼？從以前到現在，韋達一直覺得時代力量像一艘大船，由一群理念相近的人，一同掌舵向前。」吳韋達表示，縱使有人上船、有人下船，這艘乘載人民託付的船並不會因為誰的離去而停止運行，所以幾經思考之後，他決定先離開，將心力完全投入於實踐「一個更好的彰化」的理想。

文末，吳韋達提到，很感謝現任黨主席王婉諭與前主席陳椒華、高鈺婷、徐永明、邱顯智、黃國昌，及所有曾經一起合作過的黨員栽培、幫忙，「願未來追尋進步價值的道路上，彼此都能更加堅定且順遂。」

吳韋達是時代力量創黨黨員之一，擁有荷蘭奈美亨大學物理博士、我國交通大學電子物理碩士學位，他擔任過時代力量副祕書長、時代力量彰化縣黨部主委等職務。不過，在2022年彰化縣議員選舉中，吳韋達以8票之差成為「落選頭」，連任失利。

▼吳韋達退黨聲明全文截圖。