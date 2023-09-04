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大陸 大陸焦點 特派現場

根本天使！前同事「電腦暗藏文件」　打開竟是超強外賣評分表

超級「食」用！前同事電腦暗藏交接文件 打開竟是「外賣評分表」

▲前同事電腦留下外賣評分表。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

真的是天使般的前同事！中國廣東一名女子在入職第一天時，竟然從電腦中發現了前同事遺留下來的「公司附近外賣評分表」，這瞬間讓人生地不熟的女子馬上知道自己中午能夠吃那些東西，免去了踩地雷的風險。

根據中國媒體報導指出，一名廣東東莞的女子在1日入職後，在自己的桌位上發現了一張前同事遺留下來的紙條。前同事透過紙條表示，在他的電腦桌面上留下了一份交接檔案。

女子原本以為是工作上的交接內容，沒想到打開電腦後，竟然是前同事對公司附近所有外賣的「點評」，除了有店家介紹外，還對店家內的許多餐點進行點評、說明，甚至同一家店內還列出推薦與極不推薦的菜餚，用心程度可見一番。而前同事貼心的程度，也讓女子直呼「前同事應該是個很可愛的女孩吧」。

不少網友在看到這則消息後，紛紛留言表示「這才是真正的工作交接」、「這才是真正的前輩」、「再找找別的文件，沒準有對公司同事的評價表格」、「就這個最有用」、「這位前同事真的是在認認真真工作，離職更是認認真真做交接」、「這個前輩真的人很好」、「這是什麼神仙同事，這才是該交接的正事啊」。

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