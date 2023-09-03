海葵強襲！花東29溪流「土石流紅色警戒」　花蓮富南村慎防大規模崩塌

▲海葵入夜風雨加劇，花東29溪流列土石流紅色警戒。（圖／農村水保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央氣象局指出，海葵颱風今（3日）下午3時許從台東東河登陸，今晚到明天清晨都是東部和南部風雨最劇烈時刻。農業部農村發展及水土保持署今晚18時30分針對花蓮縣、台東縣29條潛勢溪流發布土石流紅色警戒；花蓮縣富里鄉富南村列為大規模崩塌紅色警戒區域，提醒民眾進行必要撤離與避難。

農村水保署指出，根據最新的觀測資料，台東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉海端村、廣原村；花蓮縣卓溪鄉古風村、富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、吳江村、萬寧村、學田村，玉里鎮源城里、長良里等2 縣市，有29條潛勢溪流，已達「紅色警戒」，實際降雨已達土石流警戒基準值；其中花蓮縣富里鄉富南村更被列為大規模崩塌紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制其撤離，並進行適當安置。

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此外，農村水保署也針對台中市、新竹縣、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣、高雄市、屏東縣等8縣市，共有40個鄉鎮、205個村里，境內570條潛勢溪流發布「土石流黃色警戒」。

另發布 14 處大規模崩塌黃色警戒，分布於高雄市茂林區萬山里、屏東縣來義鄉來義村、台東縣金峰鄉新興村、台東縣大武鄉大鳥村，花蓮縣玉里鎮樂合里，新北市汐止區東山里，高雄市六龜區興龍里，花蓮縣卓溪鄉卓溪村、台東縣延平鄉紅葉村、桃園市復興區華陵里，新竹縣尖石鄉秀巒村，花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村等7 縣市，地方政府應進行疏散避難勸告。