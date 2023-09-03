旗津沙灘驚見22歲女子平躺岸邊　快被淹了！岸巡急拉起獲救

▲旗津沙灘颱風天驚見22歲女子平躺岸邊，岸巡人員見狀急拉起獲救。（圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供）

記者賴文萱／高雄報導

海葵颱風來襲，氣象局持續發佈海上陸上颱風警報，為保障民眾安全，海巡署南部分署第五岸巡隊今（3）日上午前往旗津勸離在岸邊觀浪的民眾，沒想到竟在旗津沙灘發現1名22歲的女子躺在岸邊，且快被海水淹沒，海巡及警消人員立即將她救上岸，所幸無明顯外傷，後續被送往旗津醫院就醫。

第五岸巡隊旗后安檢所人員上午在旗津沙灘實施勸離勤務，突然發現岸際有1名年輕女子平躺於沙灘，且海水不斷淹過她的身體，立即通報警消前來協助。

▲海巡及警消人員隨後將女子救至岸上，並安撫她的情緒，後續協助她就醫。（圖／海巡署南部分署第五岸巡隊提供）

海巡及警消人員隨後將女子救至岸上，並安撫她的情緒，所幸經消防人員初步檢查身體無明顯外傷，後續協助女子搭乘救護車送往旗津醫院就醫。

第五岸巡隊表示，民眾若有情緒問題可透過安心專線1925、生命求救專線1995或張老師專線1980進行諮商；另民眾如於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡「118」服務專線。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995