海葵來襲　北水局9／4日首次操作阿姆坪防淤隧道

▲「海葵」來襲，北水局進行相關調節性放水。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「海葵」來襲，帶來充沛雨量，北區水資源局3日下午說明石門水庫的調節性放水操作和水情指出，受到「海葵」颱風環流的影響，北部地區有明顯的降雨，位照北水局9/2-9/3日的降雨量累計，給水區已經累積降雨量達到88毫米，目前的水庫水位是在244.1公尺，蓄水量約為2億噸、蓄水率約為96.2%，為確保水庫的安全，北水局已進行相關調節性放水。

北水局說，到今日下午3點，調節性放水是每秒770立方公尺，希望控制水庫水位有足夠的防洪操作空間，確保水庫的安全。另外，阿姆坪防淤隧道，北水局也利用這一次的颱風來進行相關的充裕操作，依照目前水庫的模擬分析，預估在明(4)日，中午左右尖峰流量會來到每秒1200立方公尺，所以預定在明天8點到11點之間，北水局將操作阿姆坪防淤隧道。

北水局強調，而這也是阿姆坪防淤隧道在完工以來的第一次，希望未來防淤隧道能發揮他的功能，讓水庫減淤相關策略落實，達到水庫延壽的效果，當然水庫在這段期間有比較多的水量，來進行相關的放水操作，呼籲水庫下游河道道民眾避免進入，希望民眾關切水情，做好防颱準備，確保生命財產安全。