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宜蘭4星牛肉麵「贈送大蟑螂」　店家1句話惹怒他！小強搶食非首次

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲餐點裡面竟然有一隻大蟑螂。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大！」一名男網友在颱風天訂了外送要給小朋友吃，怎料餐點抵達後，他卻看到湯裡面有一隻超大的蟑螂，而店家態度更讓他難以接受，「處理態度實在爛！」貼文曝光後，一票網友都看傻。

【慎入！以下圖片未打馬賽克】

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男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文直呼，「人生第一次遇到那麼大隻的（蟑螂），真的我也很無奈！」因為是颱風天，所以他透過外送平台點了「宜蘭某知名牛肉麵」的餐點給小朋友吃，只是才正要大快朵頤一番，他卻見湯裡面裝了一隻超大的蟑螂。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO對此忍不住調侃，「長那麼大沒見過油蔥酥那麼大，還原裝的有腳跟鬚！」而從他貼出的照片也確實可見，這隻蟑螂非常完整。後來原PO致電店家，並告知這一切，想不到店家「要我們把訂單取消......，沒了！（店家）還很疑惑，『蟑螂』？我心裡在想，難道是我要自己加料自己吃嗎？」

原PO後來要求店家更換整個湯鍋，但對方卻沒有正面回答，讓他覺得很傻眼，「處理態度實在爛」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲蟑螂超大一隻。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文一出，底下網友紛紛回應，「這我無法接受」、「好大隻油蔥」、「這也太恐怖了」、「這是湯底的祕密，應該還有同伴在鍋底」、「牛肉已經夠補了，還加一隻嘎抓（蟑螂），這吃下去肯定流鼻血」、「第一次看到這麼大一隻包還沒發現，這眼力著實厲害」、「打包的時候都不注意嗎」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO公布店家名。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

另也有網友詢問究竟是哪家牛肉麵？原PO則貼出截圖並直呼，「別激我了啦，公布了啦！」而該店的Google評價有4.1顆星，記者實際查看最低評價，過去也曾有網友表示餐點不衛生，「吃超過一半發現裡面有小蟑螂」、「點了豬肉拉麵，裡面有小蟑螂」、「吃到一半看到頭髮，直接沒胃口，湯匙也沒洗乾淨」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼過去也曾有網友在餐點中看到蟑螂。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

稍早《ETtoday新聞雲》嘗試聯繫店家，撥打2次電話均有接通，但隨即被掛斷。另也已透過臉書粉專聯繫店家，但截稿前尚未獲得回應。

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4星牛肉麵「出現超大蟑螂」！　店家1句話惹怒他

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