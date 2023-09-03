宜蘭列警戒區「發豪雨特報」卻沒放假！　網怒湧縣長臉書

▲宜蘭縣發布豪雨特報，卻沒放假。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣東部和東南部陸地已籠罩在海葵暴風圈中，16縣市列陸警範圍，從昨（2日）晚上到今日上午6時，宜蘭雨量已累積150毫米，也列入陸上警戒區，卻是正常上班上課，縣長林姿妙臉書遭到網友灌爆，「以後宜蘭放假，看北北基就可以了，我們不是東部了」。

宜蘭縣昨（2日）晚間宣布，因為未達天然災害標準，3日正常上班、上課，不過昨深夜風雨逐漸增強，今早也發布豪雨特報。氣象局表示，昨日至今日上午6時，宜蘭縣雨量已累積150毫米，今日到明日會是東半部降雨熱區，降雨會急速增加，尤其是今日下半天到明日清晨之間，隨後雨量將會隨著颱風路徑，東南部雨量也會擴大。

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▲網友灌爆林姿妙臉書。（圖／翻攝自林姿妙FB）



許多網友貼出陸上警戒的圖片，到縣長林姿妙臉書留言，「所以我們是北北基宜嗎」、「警戒區還不放假呢」、「請縣長明天騎機車巡田」、「有一個把自己縣市附屬在雙北的縣長，真是幸福」、「宜蘭是陸上警戒區域，拜託不要拿縣民生命開玩笑」、「請正視縣民上班路程的風險，又不是每個人都有車開」、「上次沒有風雨就跟著台北放，這次風雨大成這樣不放假」。

海葵颱風中心以殺到台灣東部近海，氣象局今日上午9時40分，針對16縣市發布豪雨特報，其中宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣山區出現大豪雨。陸上警戒縣市包括宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖等16縣市，須嚴防強風豪雨。