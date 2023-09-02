七年級男性很多未婚？　他曝無關收入「外表」才是關鍵

▲七年級男生很多都不結婚？男網友對此分享看法。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

根據行政院內政部2020年人口統計資料顯示，民國70年至79年出生的人約有45%未婚。一名男網友疑惑，「七年級男生未婚這麼多，怎麼不結婚？」直到他看見女性友人去聯誼的照片，推測目前部分30多歲到40多歲男性不婚的關鍵，無關收入多寡，而與「外表」打理與否有關。

原PO在PTT發文指出，「七年級男生未婚這麼多，怎麼不結婚？」原來他看到女性友人去聯誼的照片，發現男性人數眾多，而且都有類似的共通特徵，「先不管職業跟口袋，外表大都慘不忍睹。」

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原PO表示，照片當中的多數男性，首先髮型一看就知道是去百元理髮店修剪，再者則是禿頭；服裝部分，有穿ユニクロ（UNIQLO）已經非常時尚，但仍有一堆人的穿搭不知所云，就像阿嬤買給孫子的衣服，略顯俗氣。

▲原PO認為，外表打理不經打理，也是七年級男性未婚的原因之一。（圖／翻攝自批踢踢實業坊）



原PO續稱，這些男性還戴各種與其臉型、造型不搭配的眼鏡，讓他不免猜測，也許他們身上的衣服還有散發沒洗乾淨的霉味，「說不定一堆人睡到流汗起床、沒換衣服就來，連牙都不刷的也不少，光是面對面講話就很痛苦，誰管他有多少錢、工作有多好？」

貼文一出引發熱議，網友紛紛直呼「想看照片」、「忙著賣肝，沒空」、「是不結婚，還是不敢結婚」、「雙腳白襪配黑色涼鞋還一副理直氣壯的樣子，真的傻眼」、「行走的避孕器」。

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