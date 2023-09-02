不是偷懶！雨天想睡覺「有醫學根據」　醫師曝5原因

▲醫師曝雨天想睡覺的5種原因，不是因為想偷懶。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

近期不斷有颱風生成，全台各地時常降雨，不少人也因此懶洋洋、整天想睡覺。對此，醫師黃軒表示，其實雨天感到愛睏「有醫學研究」，並且揭露了背後的5項原因。

黃軒在臉書上分享，遇到下雨天的時候，總是感覺特別愛睏，尤其是聽到雨聲，更容易入眠，這些其實都有醫學的研究，能夠用醫療專業來說明。

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黃軒提到，第一項原因是「負離子增加」，由於閃電、雨水與空氣間的摩擦，會在雨天時產生大量負離子，空氣中負離子含量增加，改變了神經系統，交感神經刺激減少，心情會變得舒適穩定，這也是雨天能夠輕鬆入睡的關鍵之一。

至於第二項原因，黃軒解釋，因為雨聲恰好是「催眠聲」，雨滴落在屋簷或窗戶、樹葉上的聲音不斷重複，維持同一分貝、同一旋律與節奏，會讓人更容易入睡，尤其是雨聲落在0至20赫茲之間，往往令人感到更舒適，大腦也會在不知不覺間放鬆，並且產生所謂的Alpha波，而這種Alpha波與人類睡眠時的大腦狀態相當接近，所以會讓人覺得愛睏。

▲黃軒提到，雨天讓人想睡覺，其實背後有5項原因。（示意圖／記者周宸亘攝）



黃軒指出，由於陰雨壟罩天空、陽光不足，植物的光合作用也不充分，因此雨天「氧氣含量減少」，空氣中的含氧量偏低，人體大腦也會自動保護性調整，進而產生睏意，避免使用大量氧氣。

黃軒說，第四點原因是「退黑激素增加」，因為烏雲遮擋了陽光，環境變得昏暗，製作出擬黑的環境，大腦就會讓退黑激素分泌增加，讓人昏昏欲睡，同時眼睛也會產生與睡眠有關的蛋白質，且光線愈暗、合成的量愈高，所以才會在雨天感到愛睏。

最後一點則是「活動空間減少」，黃軒提及，下雨天的生活空間受到一定限制，許多戶外運動無法完成，對於無法出門的人而言，睡覺未嘗不是好選擇，因此下雨天會感到懶散、愛睏，是真的有醫院根據，不過還是要小心，千萬別在上班時打盹，否則可能因此被盯得滿頭包。