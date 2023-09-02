　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是偷懶！雨天想睡覺「有醫學根據」　醫師曝5原因

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲醫師曝雨天想睡覺的5種原因，不是因為想偷懶。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

近期不斷有颱風生成，全台各地時常降雨，不少人也因此懶洋洋、整天想睡覺。對此，醫師黃軒表示，其實雨天感到愛睏「有醫學研究」，並且揭露了背後的5項原因。

黃軒在臉書上分享，遇到下雨天的時候，總是感覺特別愛睏，尤其是聽到雨聲，更容易入眠，這些其實都有醫學的研究，能夠用醫療專業來說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃軒提到，第一項原因是「負離子增加」，由於閃電、雨水與空氣間的摩擦，會在雨天時產生大量負離子，空氣中負離子含量增加，改變了神經系統，交感神經刺激減少，心情會變得舒適穩定，這也是雨天能夠輕鬆入睡的關鍵之一。

至於第二項原因，黃軒解釋，因為雨聲恰好是「催眠聲」，雨滴落在屋簷或窗戶、樹葉上的聲音不斷重複，維持同一分貝、同一旋律與節奏，會讓人更容易入睡，尤其是雨聲落在0至20赫茲之間，往往令人感到更舒適，大腦也會在不知不覺間放鬆，並且產生所謂的Alpha波，而這種Alpha波與人類睡眠時的大腦狀態相當接近，所以會讓人覺得愛睏。

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃軒提到，雨天讓人想睡覺，其實背後有5項原因。（示意圖／記者周宸亘攝）

黃軒指出，由於陰雨壟罩天空、陽光不足，植物的光合作用也不充分，因此雨天「氧氣含量減少」，空氣中的含氧量偏低，人體大腦也會自動保護性調整，進而產生睏意，避免使用大量氧氣。

黃軒說，第四點原因是「退黑激素增加」，因為烏雲遮擋了陽光，環境變得昏暗，製作出擬黑的環境，大腦就會讓退黑激素分泌增加，讓人昏昏欲睡，同時眼睛也會產生與睡眠有關的蛋白質，且光線愈暗、合成的量愈高，所以才會在雨天感到愛睏。

最後一點則是「活動空間減少」，黃軒提及，下雨天的生活空間受到一定限制，許多戶外運動無法完成，對於無法出門的人而言，睡覺未嘗不是好選擇，因此下雨天會感到懶散、愛睏，是真的有醫院根據，不過還是要小心，千萬別在上班時打盹，否則可能因此被盯得滿頭包。

 
ET快訊
海葵「4年首登陸」1天穿台灣尾椎　最猛紫爆豪雨彈炸半台
海葵撲台　台鐵停駛資訊一次看
劉嘉玲罕曬「同框梁朝偉雙人照」　2大咖入鏡
海葵撲台！8縣市明天停班停課　全台颱風假一覽
陳芳語「女女喇舌」全場暴動！
陸正妹網紅「肉身抵制」日本AV　自拍影片送粉絲
U18／林維恩先發6K好投！中華6比1力壓韓國2連勝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵車次暗藏秘密！百位數這2碼是「北高直達車」

海葵交通異動懶人包！明天國內線全部停飛　台鐵花東間、南迴停駛

海葵「4年首登陸」1天穿台灣尾椎　最猛紫爆豪雨彈炸半台

雙鐵運行計畫出爐！台鐵明花東間、南迴停駛　高鐵正常行駛

怕OPEN小將颱風天逃家！店員秀驚人綑綁技術　眾人笑：有在SOD兼職

海葵撲台！8縣市明天停班停課　全台颱風假一覽

海葵打亂空中交通！國內外航班取消異動一次看　

不是偷懶！雨天想睡覺「有醫學根據」　醫師曝5原因

Live／海葵變強「暴風圈擴大」威脅新竹以南　陸警擴大13縣市

海葵威脅！北橫台7線封路　8公路明天不排除預警性封閉

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

LAUV台北開唱「吸1.6萬粉朝聖」　 預告去高雄：我知道你們會來

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

凱莉Q彈祕訣不藏私　有「它」睡得好再加分

高鐵車次暗藏秘密！百位數這2碼是「北高直達車」

海葵交通異動懶人包！明天國內線全部停飛　台鐵花東間、南迴停駛

海葵「4年首登陸」1天穿台灣尾椎　最猛紫爆豪雨彈炸半台

雙鐵運行計畫出爐！台鐵明花東間、南迴停駛　高鐵正常行駛

怕OPEN小將颱風天逃家！店員秀驚人綑綁技術　眾人笑：有在SOD兼職

海葵撲台！8縣市明天停班停課　全台颱風假一覽

海葵打亂空中交通！國內外航班取消異動一次看　

不是偷懶！雨天想睡覺「有醫學根據」　醫師曝5原因

Live／海葵變強「暴風圈擴大」威脅新竹以南　陸警擴大13縣市

海葵威脅！北橫台7線封路　8公路明天不排除預警性封閉

U18／邱鑫代打雙安2打點扮「起爆劑」　教頭談抗韓兩大關鍵

兩岸不必如此下去　賴清德：台灣很樂意對等跟中國合作增進福祉

日本男籃睽違48年將再登奧運賽場　一哥渡邊淚崩致謝

高鐵車次暗藏秘密！百位數這2碼是「北高直達車」

海葵交通異動懶人包！明天國內線全部停飛　台鐵花東間、南迴停駛

禾浩辰認愛吳品潔交往2個月　女友不介意他一夜情：有愛的濾鏡

海葵「4年首登陸」1天穿台灣尾椎　最猛紫爆豪雨彈炸半台

雙鐵運行計畫出爐！台鐵明花東間、南迴停駛　高鐵正常行駛

MotoGP／Aprilia制霸「奪衝刺賽冠軍＆季軍」加泰隆尼亞周六戰報

U18／林維恩抗韓笑言「沒看球探」　直球武器奏效最速147

生活熱門新聞

8縣市明停班停課　全台颱風假一覽

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

氣象局最新風雨預測出爐！5地明達停班停課標準

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

老公突送1物！老司機一看搖頭：跟別人開房了

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

北北基颱風假沒了？氣象局曝2變數「暴風圈會近一點」

老公跑外送「家庭全AA制」新手媽喊離

長按IG精選限動　妹子驚喜：太方便了！

LIVE／海葵估花東登陸！周六早上陸警

海葵進逼！9縣市大雨特報　越晚雨越大

更多熱門

相關新聞

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

颱風海葵最快今（1）日下午14：30分發布海警！氣象局預估，海葵可能從「宜蘭、花蓮」登陸，周六雨勢增大，周日則是影響最鉅的時候，依照目前預測路徑，北台灣最嚴重。至於大家最關心的颱風假部分，氣象局預報員黃恩鴻說明，六日有機會，但最終仍以地方縣市政府宣布為主。

蘇拉亂交通！華航航班異動

蘇拉亂交通！華航航班異動

海葵可能登陸　有機會破4年紀錄

海葵可能登陸　有機會破4年紀錄

全家找瞴狗　玩偶區多一隻娃娃笑翻媽

全家找瞴狗　玩偶區多一隻娃娃笑翻媽

海葵緊貼陸地前進！台中以北被籠罩

海葵緊貼陸地前進！台中以北被籠罩

關鍵字：

雨天下雨睡覺休息

讀者迴響

熱門新聞

8縣市明停班停課　全台颱風假一覽

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

氣象局最新風雨預測出爐！5地明達停班停課標準

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

彰化名醫師墜樓！留職停薪中　彰基發表4點聲明　

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」

海葵颱風來勢洶洶！北北基桃明天放假？　蔣萬安：持續關注預報

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

老公突送1物！老司機一看搖頭：跟別人開房了

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

即／國4大貨車翻覆！副駕乘客多處骨折　送醫不治

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面