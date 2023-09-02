海葵颱風來襲！新北市動物之家總動員加強防颱　保護毛寶貝安全

▲海葵颱風來襲，新北市動物之家總動員加強防颱工作。（圖／新北動保處提供）

記者戴上容／新北報導

海葵颱風持續進逼，中央氣象局已發布海上颱風警報，北部風雨也逐漸增強，將有豪大雨發生的機率，新北市動保處為了確保各動物之家毛寶貝安全，已針對各動物之家做好樹木修剪、水溝清掃、屋頂門窗固定等防颱準備，預先擬定輪值表以在緊急時刻調度值班人員進駐各動物之家緊急應變，讓動物之家的毛寶貝們能安心度過颱風。

新北市動物之家多處於山區，為維護動物之家人員及園區內動物生命安全，於颱風來臨前，動物之家工作人員集體動員，修剪園區內過長樹枝，減少受風面積避免強風折斷樹枝，清掃水溝避免腐葉枯枝阻擋水道，降低動物之家淹水風險。

另外也加強門窗固定，妥善移置車輛等防颱準備，避免樹木傾倒危及屋舍安全或壓迫電線。颱風來臨時為因應緊急狀況，各動物之家及動保處也安排人員24小時輪班留守，必要時及時回報災情並將動物疏散至緊急避難處，隨時掌握颱風動態及守護毛寶貝安全。

瑞芳動物之家位於瑞芳區靜安路四段，目前正在施作動物之家建築物新建工程，為因應颱風來襲已加強防汛作業，工區圍籬、支撐架等設施均加強固定，並加強清理排水設施，保持排水功能正常，避免大量雨水造成積水或是臨時構造物倒塌。在颱風來臨前亦派員進行防颱巡視，並持續監控，確保施工過程中的安全，避免發生任何災害事故。

新北市動保處表示，颱風豪雨為自然界中不可抗因素，為了減少生命財產損耗及考量動物福利，每年颱風季來臨前各動物之家皆會全面檢視加強修繕及樹木修剪，事先做好萬全準備及完善的防災措施，讓颱風災害降到最低。

因此除了平時防災工作確實到位外，動保處也擬妥好動物撤離計畫及地點，萬一颱風來襲發生淹水影響動物安全，可在災害發生的第一個時間點，迅速集結人力，迅速撒離園區內所有收容的流浪犬貓至安全處所安置，使這些毛寶貝能安全的渡過颱風天。