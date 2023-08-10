搶救毛寶貝生命！新北市動保處推寵物CPR　 超過600人取得證明

▲▼新北動保處推廣寵物CPR，超過600人取得證明 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

寵物是人類重要的夥伴！新北市政府動保處推廣寵物心肺復甦術，自2016年開辦迄今，已有600多人取得訓練證明，動保處鼓勵每位飼主都應學習寵物CPR，才能把握黃金3分鐘，有效提升毛小孩的存活率。為此，動保處今年更與社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會合作舉辦種子教師儲備訓練，預估今年下半年將再辦理8場寵物CPR訓練課程。

新北市政府動物保護防疫處處長楊淑方表示，近年來養寵物比例不斷提升，毛寶貝如同家人般時刻陪伴著大家，而寵物與人類一樣在溺水、車禍昏迷、誤食異物，卡主氣管，器官老化，沒有意識，呼吸心跳停止時，飼主若能第一時間發現並立即給予施行CPR，把握最佳救援時機，可減低寵物所受的傷害、增加存活的機率。

台灣運動安全急救協會秘書長徐嘉鴻醫師表示，為傳遞與建立起正確的醫學知識，提供完整的急救訓練，合作辦理急救課程訓練，民眾在課程裡可以學習到成人、嬰幼兒以及動物的CPR技術操作，讓其了解急救技能的關聯性與重要性，學習到正確與實用的急救知識與技能。

新北市政府動物保護防疫處組長謝侑達說明，寵物CPR操作並不難，第一步先確認沒有呼吸、沒有意識；第二步清除口中異物；第三步按壓心臟位置，手掌交疊手臂打直，按壓頻率2次/秒，按壓胸腔要下陷1/3-1/2的深度，按壓30次；第四步口對鼻吹氣，雙手握緊狗狗嘴巴，口含住牠的鼻子吹2口氣，並用眼睛餘光觀察胸部有無起伏，以確認氣體順利進入犬隻體內；最後重複執行步驟三及四，並儘速送醫檢查。

另提醒，今年8月11日至12月23日辦理的8場寵物CPR訓練課程，相關上課資訊公告在新北市政府動物保護防疫處官網，歡迎家中有毛小孩或者民眾可以學會寵物CPR操作，爭取多一點送醫時間，避免憾事發生。