抵擋非洲豬瘟疫情！新北動保處沙盤演習　運豬車GPS掌握動態

▲▼新北動保處日前展開非洲豬瘟演習，出動 GPS掌握運豬車動態。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

國際非洲豬瘟疫情嚴峻，鄰近國家仍有疫情傳出，為強化防疫人員對災害發生後的應變能力，新北市政府動物保護防疫處日前召集獸醫師及防疫人員，於動保處辦理非洲豬瘟防災沙盤推演，利用防檢局建置的運輸車輛GPS查核系統實際操作，即時溯源、追蹤掌控運豬車的進出及經過其他豬場流向，防堵疫情擴散；利用科技輔助防疫，提升人員對防疫系統操作熟稔度，增進防疫效率。

非洲豬瘟疫情截至目前為止，在國際通報疫區共有73個國家，台灣為亞洲少數非疫區國家，防疫工作更要謹慎確實。農委會防檢局自2019年起規定全國運豬車輛、化製車均需裝設GPS以利追蹤，建置管制系統掌握車輛移動軌跡，利用「運輸車輛查核系統手機APP」及「家畜及屠體運輸車輛查核管理系統」，供全國各防疫查核人員即時查詢車輛資訊、位置及進出紀錄。

農委會防檢局於全國19家肉品市場車輛入口處建置「自動車牌辨識系統」，可協助查核人員強化運輸車輛GPS管理任務。動保處每日派駐防疫人員進駐肉品市場，利用手機即可遠端線上登入系統，即時監控運豬車輛進出情形，透過車牌辨識及系統即可追查違規車輛GPS軌跡，掌握豬隻及化製原料來龍去脈及防疫安全。

新北市動保處7月26日召開非洲豬瘟防疫沙盤推演，模擬非洲豬瘟疫情發生時，依據標準作業程序線上操作系統推演防疫流程。由防疫人員隨機指定案例豬場，獸醫師及防疫人員透過GPS定位系統追蹤運輸車輛的軌跡及路徑，快速查出案例場半徑3公里及3至5公里內養豬場名單，透過系統資料進行「以場追車」及「以車追場」，即時調閱出10日內進出案例場之運豬車輛，立即溯源管理，掌握病毒可能移動軌跡。模擬案例場及關連場移動管制並設立攔查點，物資盤點整備及撲殺掩埋處置，將影響降到最小，阻絕疫情擴散。

新北市動保處表示，「境外阻絕，境內防範」是當前最重要的任務，有信心做好養豬產業防疫作為。動保處平時會定時提升獸醫師及防疫人員防災SOP流程了解及操作，強化人員防疫認知及精進處理流程。國際非洲豬瘟疫情仍未停歇，呼籲廚餘養豬戶應落實廚餘高溫蒸煮90°C、1小時以上，場內飼養199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼，違規使用廚餘餵飼者將依飼料管理法及動物傳染病防治條例查處。