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社會 社會焦點 保障人權

床單被扯動…她轉頭驚見「阿公手在姊褲裡」　還伸腿猛夾不給逃

▲女子,床,性暗示（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲李男不顧小佩的外婆或妹妹就躺在同一張床上，大膽伸手摸胸摸下體猥褻，法院判刑9年6月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名李姓男子與少女小佩（化名）的外婆交往，卻大膽趁女友熟睡時，躺在一旁伸手進小佩褲中猥褻；甚至小佩的妹妹就在一旁玩手機，李男也囂張以手亂摸小佩，小佩慌張拉扯床單吸引妹妹注意，妹妹直擊「阿公的手在姊姊褲子裡」，急忙拉小佩外出購物逃魔爪。新竹地院依3條妨害性自主，合併判處李應執行有期徒刑9年6月。

判決指出，李男與小佩的外婆在新竹香山區同居已30餘年，而當時還未滿14歲的小佩，與外婆在房間午睡，李男見女友已經熟睡、竟色膽包天躺在小佩身旁，伸手摸胸、摸她下體，小佩因李男力氣很大，而害怕不敢抵抗。

2022年7月10日，未滿18歲的小佩同樣在房間午睡，李男卻無視小佩妹妹就在一旁玩手機，爬上床撫摸小佩、並將手伸進她褲子，小佩雖滿心驚慌但不敢聲張，只能拉了拉床單、以唇語向妹妹求救，妹妹轉頭發現李的手在姊姊下面，立即假裝要她陪同外出買東西，李男一度用腳將小珮夾住阻止她離開，妹妹只好大喊「姊姊快一點」，李這才讓2人離去。

當天晚上小佩回到家，李男竟還繼續未完的惡行，溜進房間再度猥褻小佩得逞；事後小佩與哥哥聊天時忍不住透露，輾轉讓小佩母親得知，數名家人氣得前往質問李男，李男沒有否認、並向小佩道歉，家人通報社會局揭發案情。

但李在接受檢警調查時，改口辯稱是露營回來太累、睡覺時以為抱到的是小佩外婆，有摸到肚子以下，但一發現抱錯人就有趕快放開；第二次當時喝得很醉，不醒人事到隔天早上，沒有發生這些事。

法官認為，小佩與外婆身形有差距，一般很難認錯，妹妹的指證也相符，李男與小佩外婆同居已久，卻不顧人倫對年幼的小佩逞慾，否認犯行、空言卸責，反指姊妹倆蓄意誣陷，判李男3條強制性交罪有期徒刑8年、3年8月、3年2月，合併應執行有期徒刑9年6月，全案還可上訴。

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