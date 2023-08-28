變態師邀男學生「加強補習」竟掏鳥摸臀！傳訊：希望一起睡

▲補習班數學老師會考前要男學生到他家留宿，趁對方熟睡時脫褲摸臀，且受害學生不只一人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者蔡怡萍／台中報導

台中一名36歲連姓補習班老師，會考前夕以替男學生「加強學業」為理由，要對方來他家留宿，並要男學生與他同睡一床，半夜強掏男學生的生殖器、摸臀猥褻，男學生被嚇到不敢再去補習班，老師還傳訊「我當然希望一起睡」，法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處老師有期徒刑2年。

判決指出，連姓老師在補習班教數學，2019年5月國中會考前夕，老師向一名男學生表示要幫他加強課業，邀他到自己的住處留宿方便加課，男學生不疑有他，在同年月4日前往補習，但晚間男學生在浴室盥洗時，老師卻試圖開門闖進去，被學生不斷阻擋，老師還要求洗完澡要穿著他提供的外褲，男學生雖然不願意、但也只好答應。

晚上睡覺時，老師要男學生與他同睡一張床上，至隔天凌晨4時許，老師見學生睡得安穩、竟忍不住伸手將對方下體從褲子掏出，學生嚇醒、趕緊轉過身背對，但老師卻越靠越近，強行撫摸他的臀部數次，直到學生不斷喊「不要用我」最後才罷休。

直到上午6時許，老師騎車載男學生到補習班，男學生趁隙跑到母親友人的家中求助，直說「老師在我睡覺時脫我褲子、很變態」，並嚇得不敢再到補習班上課，老師發現男學生不見後傳訊「剩下沒幾天了，如果假日可以陪你，我當然希望一起睡，至少不會以後有遺憾，但是我信用破產了，我也不想吵你，所以講了沒用」。

男學生鼓起勇氣報警，老師辯稱是為了鬧他才脫他褲子，並且是為了叫他起床開始複習課業，但檢警調查有證人指出，這名老師在補習班常常與男學生打鬧時，會將手放在對方生殖器部位，甚至根據110年法院判決書，老師已因對多位學生強制猥褻遭判4年6月（後來加重改判7年6月定讞）。

老師後來見掰不下去、選擇認罪，並與男學生調解成立，法院審酌，檢察官與老師於審判外達成協商之合意，於合意範圍內為協商判決，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處老師有期徒刑2年，全案可上訴。