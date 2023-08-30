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社會 社會焦點 保障人權

8天狂襲16女！「YouBike之狼」熊抱摀嘴搶包喊：好玩　下場慘了

記者蔡怡萍／台北報導

「YouBike之狼」34歲熊姓男子去年9月短短8天內，騎著竊來的YouBike，於北市大同、松山等處區，隨機對16名女性路人摸臀、襲胸，台北地檢署依性騷擾罪將他起訴；同時檢警查出他還在士林區尾隨陳姓女路人，從後方環抱、以手摀住對方口鼻，企圖搶走背包，所幸未得逞。法院審後依強盜未遂罪，處熊男有期徒刑2年8月。

據了解，留著長髮的熊男居無定所，2022年9月11日晚間10時許，在士林區社正路尾隨55歲陳姓女子，並從後方強行環抱、以手摀住陳女口鼻，接著暴力欲搶走其後背包，女子驚嚇奮力抵抗，雙方互相拉扯，熊男擔心引起路人注意，立即鬆手逃逸現場，未搶走任何物品。

▲▼士林熊男。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲熊男在士林尾隨女子，從後環抱摀住口鼻拉扯後背包，女子奮力抵抗才沒讓熊男得手。（圖／記者黃宥寧翻攝）

餘悸猶存的陳女事後報警處理，警方循線找人，落網時熊男坦承犯行，檢方依強盜罪將他提起公訴；同時也發現熊男從2022年9月7日起，8天內在北市中山、信義、南港等至少7個行政區，騎著YouBike腳踏車隨機觸摸至少16名女子，同月14日傍晚，熊嫌因其他竊案遭台北地檢署交保後，婦幼隊以涉及16起性騷案緊急將他拘提到案，法院判刑7個月，另外判刑1年4月，得易科罰金48萬5千元。

而日前強盜判決出爐，當中熊男律師主張他的行為僅屬於性騷擾，熊男矢口否認要搶對方的後背包，會從後面環抱對方及用手摀住口鼻，目的是要戲弄對方，而非強盜。

▲松山警方緊急逮捕涉嫌多起襲胸案件的熊姓犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲熊姓男子騎著竊來的腳踏車於北市隨機對16名女路人摸臀、襲胸。（圖／記者張君豪翻攝）

根據筆錄，檢警先前訊問熊男從後抱住陳女的目的是什麼，熊曾回答「搶劫」、摀住嘴巴鼻子是「一時興起」、「只是覺得好玩而已」，但法官認為，雙方並非熟識朋友，怎麼會在深夜巷弄內戲弄陌生人，認為熊男用手摀對方口鼻、隨即出手拉背包，是想阻止對方呼叫並進行搶奪，被害人奮力抵抗之下才沒得逞。

士林地院判決，熊男強盜未遂犯行確定，依強盜未遂罪處2年8月徒刑，全案可上訴。

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