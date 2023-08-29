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社會 社會焦點 保障人權

搬「律師兒」逼乖乖被摸　洗衣廠金主淫辱老闆女兒：像棉花可愛

▲▼難過。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲小湘以為要談洗衣廠公事跟著上葛姓金主的車，對方卻喊「兒子是律師」恐嚇聽話，遭強吻摸胸得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／花蓮報導

一名葛姓金主出錢投資洗衣廠，卻以討論公事為由、將洗衣廠老闆女兒小湘（化名）騙到他車上，貼身稱小湘「像棉花、很可愛」，並說「自己兒子是律師」，要是小湘抵抗就把她爸爸弄進去坐牢，對她強吻並摸胸得逞，小湘雖數度害怕葛男的權勢、擔心家中工廠遭連累，但最後仍鼓起勇氣訴求法律制裁；花蓮地院審後，依強制猥褻罪判葛男10月徒刑。

判決指出，有醫學、教授背景的葛男，在小湘家的洗衣廠因新冠疫情營運不佳時，大手筆出金800萬投資，小湘離婚後帶著兒子在家中幫忙事業，也會與葛男有所接觸，2021年4月5日下午，葛男藉口工廠內太吵、無法好好談公事為由，邀小湘到他的車上談事情，又說前座空間太小、要小湘一起坐到後座。

但葛男這時非但不談正事、反而現出狼樣，先讚美小湘「像棉花、很可愛」，「乖，嘴巴打開」接著強吻，小湘驚嚇抵抗喊不要、葛就威脅「聽話乖一點」、「兒子是律師」，隨便告小湘父親一條罪就會進去關，讓她們家工廠倒閉、沒地方住等語，小湘忍淚遭葛男強掀內衣猥褻得逞，趁著藉口要聯繫工作業務才得以逃出魔爪。

事發後一個禮拜，小湘精神受到嚴重折磨，不敢對他人訴說，尋求心理醫生幫助後才向父母吐露，又發現葛男先一步對父母謊稱她挪用公款、偷公司支票，意圖營造挾怨報復的認知，小湘實在受不了崩潰報案。

有同事為小湘證稱，事發前有從辦公室監視器看見，葛男搭著小湘肩膀、下體幾乎要貼著她；事後關心詢問時，小湘就崩潰大哭說遭葛男污辱，並指出其他同事都察覺葛男刻意不讓人接近小湘、屢次製造2人獨處機會。

法院認為葛男犯行明確，仗勢借貸金錢給小湘雙親、在車上強制手段對她猥褻，始終否認犯行，依強制猥褻罪處葛男有期徒刑10月，全案可上訴。

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