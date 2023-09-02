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超夢幻「藍龍」曾現蹤墾丁！潛水教練示警：不要摸　螫傷恐致命

記者邱晟軒／綜合報導

泰國普吉島卡隆沙灘近期有遊客發現「藍龍」（blue dragon，又被稱為「海神」）出沒，當局獲報派員到現場調查，同時提醒遊客切勿觸摸。事實上，「藍龍」本名為「大西洋海神海蛞蝓」，過去就曾經現蹤於屏東縣墾丁海域，因美麗外觀下暗藏毒素刺絲細胞，就連墾丁資深潛水教練都警告，「最美麗的最危險。」

近日，有遊客在泰國普吉島卡隆沙灘上發現藍龍，相關研究中心人員接獲通報後，調查證實，「大西洋海神海蛞蝓」（學名：Glaucus atlanticus）又名「藍龍」、「海神」確實出現在海灘上。所幸，尚未有人被藍龍刺傷。

▲▼ 泰國普吉島卡隆沙灘近期有民眾發現「藍龍」（blue dragon）出沒。（圖／翻攝自臉書）

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▲泰國普吉島卡隆沙灘近期有民眾發現「藍龍」出沒。（圖／翻攝自臉書）

事實上，台灣過去也曾捕獲「藍龍」蹤影！潛水教練阮俊愷2019年於臉書粉專「藍洞潛水Blue Hole Dive Center」分享在墾丁目睹「藍龍」的美麗蹤影。只見在鏡頭下的「藍龍」，渾身散發寶藍色的色澤，從遠處看牠美得像是外星生物一般，璀璨發光的身體令人看了不禁就想要伸手觸摸。

阮俊愷表示，「在近年的3月至4月，我們能在墾丁海域的潮間帶發現「藍龍」（當時稱之海神），但要遇到「藍龍」可是相當不容易的事情。儘管如此，我們仍然應該謹慎接近，因為該生物身上的刺絲胞充滿毒素，切勿直接用手觸碰。此外，當「藍龍」出現時，通常會伴隨著水母漂遊，因此在觀賞之餘，也要小心周圍的水母可能會造成螫傷。」

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告。（圖／Facebook／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

▲大西洋海蛞蝓體態優雅、顏色鮮艷，外型美得就像是外星生物。（圖／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

根據維基百科資料說明，大西洋海神海蛞蝓（學名Glaucus atlanticus）是一種藍色、體型小的遠洋翼蓑海蛞蝓。成熟的個體可以長達3公分，其背部呈深藍色，腹部呈銀灰色。這種生物的特殊之處在於，它會將藍色的一面朝向天空，與海水的藍色融為一體，而將銀灰色的一面朝向海底，與天空的顏色相融，以躲避捕食者的注意。

大西洋海神海蛞蝓能把僧帽水母的刺胞儲存在體內，若遇到危險牠們就會釋放刺胞。人們被刺胞螫傷後，會出現噁心、疼痛、嘔吐和急性過敏性接觸性皮炎。阮俊愷也強調，海神的毒性嚴重的話可能致死。

▼潛水教練示警，藍龍具有毒素刺絲細胞「最美麗也最危險」。（圖／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告。（圖／Facebook／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

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