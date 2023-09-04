開租來的奧迪R8酒駕　北市男慘了！吊牌2年恐面臨天價求償

記者張君豪／台北報導

台北市1名從事服務業的李姓男子8月24日晚間23時37分許，駕駛奧迪R8行經松山區市民大道八德路2段366巷口，見警方酒測路檢，立即關閉跑車的敞篷狀態，再緩慢偏行右轉進入巷內躲避警方攔檢，引起松山警分交通分隊執勤警員注意，攔停盤查發現他酒氣明顯，李坦承22時許與友人在中山區松江路公司內喝2瓶容量約350cc啤酒，經實施酒精濃度吹氣酒測值高達0.60Mg/L，警方依刑法公共危險罪現行犯上銬逮捕，並依規定查扣車牌禁駛。

▲松山區李男駕駛AUDI R8千萬元跑車酒駕遭警查獲。（圖說下同／記者張君豪翻攝）





松山警方表示，涉嫌開名車酒駕的李男任職服務業擔任設計工作，所駕車輛為AUDI R8敞篷跑車，新車要價千萬，並曾獲好萊塢電影《鋼鐵人》男主角指定座駕，造型相當吸睛。

警方指出，依道交管理處罰條例規定，酒駕當場執行吊扣車牌2年，車輛拖吊至保管場，將持續針對轄內易酒駕肇事熱區，規劃勤務加強執法取締。 另外，李男開的R8為租賃車，扣牌2年無法上路，恐面臨租車業者天價求償。

松山警方也據此案例呼籲，酒駕違規處罰甚鉅，民眾切勿以身試法，除酒後以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意酒後一定要有充分的休息時間，完全代謝體內酒精後，才可以開車或騎車。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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