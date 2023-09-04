快訊／海葵強風吹斷竹南海邊百年木麻黃　壓毀廂型車+路燈

記者蔡文淵／苗栗報導

海葵颱風來襲，苗栗縣未在暴風圈警戒範圍內，因此沒有放颱風假，不過海邊風力也不小，位於竹南海邊的假日之森就有2棵百年樹齡的木麻黃樹被強風吹倒，還壓壞一台廂型車。

▲海葵颱風吹倒竹南假日之森路邊2棵百年木麻黃樹，壓毀一輛廂型車及路燈，未造成人員傷害。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

通往竹南假日之森海邊道路，路邊兩顆百年的木麻黃樹被強風吹倒，樹徑有80公分的木麻黃壓毀停在路邊的一輛廂型車，旁邊的路燈也因為電線拉扯而斷裂，所幸沒人受傷，目前竹南鎮公所正派人員清除中。