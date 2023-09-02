海葵颱風愈晚愈狂　陳建仁：防災工作超前準備「民眾減少外出」

▲陳建仁視察「中央災害應變中心聽取因應海葵颱風整備情形」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

海葵颱風進逼，氣象局2日上午發布陸上颱風警報，預估越晚風雨越大。行政院長陳建仁2日視導中央災害應變中心，與宜蘭、花蓮、台東等迎風面的3縣市正副首長視訊連線。由於海葵颱風的行進方向不易預測，陳建仁特別提醒防災超前準備工作的重要，災害潛勢區域需超前部署相關措施，並於災後徹底清除病媒蚊孳生源，做好登革熱防治等，以將災害減到最少，保障民眾生命財產安全。

陳建仁致詞時，先向所有第一線防救災同仁致謝，尤其各單位在應變本次海葵颱風的作業上已更加精進，皆能做好超前部署工作，而地方政府在居民收容安置及民生必需物資存量預先整備方面，也做得相當周到，目前僅有少數鄉鎮區需再努力加強，顯見中央與地方、政府與人民密切配合，防災工作就能做得更好。

陳建仁也責成中央災害應變中心，對於地方政府救災需求，應積極馳援，立即回應災害救援處置，透過共同合作，將防災做得更好。

陳建仁說，本次海葵颱風的行進方向相當不易預測，各項防災超前準備工作尤為重要，請中央各部會及地方政府務必嚴陣以待，提前做好預防性撤離工作，並利用多元媒體管道加強宣導防颱資訊。他也呼籲民眾，儘量減少不必要之外出，尤其切勿前往山區、河域及海邊從事戶外活動，以免發生意外；如有外出需求時，也要注意自身安全。

陳建仁說，此次海葵颱風中心通過台灣後，可能在西南沿海地區滯留，應慎防颱風後續帶來豪大雨情形，尤其易成孤島地區應預先整備民生必需物資存量及保持對外通訊通暢，同時也請原住民族委員會共同協助原民部落相關整備作為。

另外，颱風期間衝擊農作生產，影響蔬果菜價，民眾對於菜價最有感，院長也請農業部密切注意蔬菜交易價格，及早適時釋出庫存冷藏供應所需，有效穩定物價。

陳建仁說，因應颱風帶來的積淹水，造成本土登革熱疫情有攀升趨勢，目前台南市已累積若干登革熱確診病例，因此在颱風過後，也請各機關學校及民眾住所加強清除孳生源，共同防治登革熱蔓延。