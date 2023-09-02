海葵路徑詭異！「從琉球修到台東」彭啟明曝關鍵原因

記者李佳蓉／綜合報導

針對路徑詭異的海葵颱風，中央氣象局已發布海陸警。究竟為何在過去幾天，海葵的路徑變化如此大「從琉球修到台東」？天氣風險公司總經理彭啟明今（2）在粉專《氣象達人彭啟明》說明，和過去幾天發展的季風低壓帶環流有關，海葵剛好就位於低壓帶的中間，和傳統有明確導引氣流的駛流特徵有所不同。

▲變幻莫測的海葵颱風路徑一再南修。（圖／截自《氣象達人彭啟明》粉專）

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彭啟明指出，氣象模式是電腦跑出來的結果「本來就會很不一樣」，更和官方的路徑預測不同。他建議仍以官方為準，並輔佐其他國家。如果看模式，還是要仰賴專業氣象人員的輔助資訊，若拿預報模式來質疑官方的路徑，這兩種不同東西，「就像是您去看醫生，如果拿chatgpt的問診結果來問醫師，我想您的醫生會很有耐心地說，聽我的吧......。」

事實上，海葵颱風路徑不斷修正，粉專《天氣風險 WeatherRisk》昨（1）就無奈表示，看了最新預報資料後，「也只能雙手一攤。」氣象粉專解釋，台灣附近就位於超大型的「季風環流圈」中心，所謂「季風環流圈 Monsoon Gyre」，低壓們圍繞著環流圈打轉、互相牽引，導致預報一日三變，也只能用「亂七八糟」來形容。

▲氣象局持續針對海葵颱風發布陸上警報，警戒範圍包括花蓮、台東、南投、嘉義、高雄、屏東、恆春半島。（圖／氣象局）

氣象局預報員謝佩芸今表示，海葵中颱最新路徑往西偏，持續接近台灣，暴風圈預計明（3）日清晨5點碰觸花東，明天下半天到下周一清晨登陸，但接近過程速度會有變化，要依據實際移動速度更新預報，明、後天將造成明顯影響，氣象局已經在今天上午11點半發布陸警，提醒民眾利用今天風雨不明顯時做好防颱準備。

謝佩芸指出，海葵颱風目前仍屬中颱，接近台灣過程，強度將持續增強，暴風圈會再擴大，目前對東半部海域、巴士海峽和台灣海峽南部威脅大，陸警範圍包括花蓮和台東；根據綜合預測，海葵未來將朝西前進，明天下半天從台東登陸機率高，因颱風環境複雜，路徑仍有偏南或偏北可能性，但無論未來路徑偏北或偏南，威脅和對東半部降雨影響顯著。