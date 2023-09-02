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海葵陸警範圍擴大！7縣市警戒　狂風暴雨最劇時間出爐

▲▼氣象局預報員謝佩芸。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象局預報員謝佩芸。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風朝台灣進逼，陸警範圍從2縣市擴大7縣市，預估暴風圈明天(3日)清晨碰觸花東，明晚氣象局預估海葵未來6小時仍會再增強長胖，明天周日、下周一(4日)颱風侵襲最明顯，風雨最劇烈，其中東部需謹慎面對颱風帶來威脅，明天中午後花東要嚴防颱風核心強烈風勢。

海葵颱風陸警範圍從2縣市再擴大7縣市，氣象局預報員謝佩芸表示，海葵颱風未來持續以偏西方向往台灣前進，今(2日)下午2時半陸上警戒區擴大，除花東外，新增南投、嘉義縣、嘉義市、高雄、屏東都是警戒範圍，明後(3日~4日)兩天風雨最明顯。

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由於海葵颱風持續接近，謝佩芸表示，目前受外圍環流逐漸影響，除北部和東部斷斷續續有降雨外，中南部有午後熱對流發展，中南部雨勢入夜後減緩，但是北部、東半部迎風面降雨入夜增加，今晚到明天清晨東北部和花蓮降雨最多，明天白天東部和中央山脈靠近東半部地區要留意降雨，雨勢強烈且持續，可能達豪雨或以上等級；明天下半天入夜後，颱風中心通過台灣上空，南部降雨明天晚到後天(5日)清晨增加。

▲▼海葵颱風下午2時最新位置。（圖／氣象局）

▲海葵颱風下午2時最新位置。（圖／氣象局）

謝佩芸指出，未來颱風會逐漸往台灣南側、台東這一帶接近，明天清晨暴風圈接觸陸地，颱風中心明天傍晚或晚間進入陸地，接近過程中，深夜開始東半部風增強，明天白天風力增強更快，明天中午過後花東要嚴防颱風核心帶來強烈風勢。

謝佩芸表示，海葵颱風明天下半天颱風中心接近，西部沿海明天下半天也有明顯風勢；周日、下周一(3~4日)颱風侵襲最明顯，這二天適逢大潮，低窪不容易排水。因海葵颱風環境複雜，路徑仍有不確定性，颱風中心通過台灣後，導引氣流不明顯，颱風結構受地形破壞，後續路徑變數大，但要做好防颱準備。

▲▼氣象局持續針對海葵颱風發布陸上警報，警戒範圍包括花蓮、台東、南投、嘉義、高雄、屏東、恆春半島。（圖／氣象局）

▲氣象局持續針對海葵颱風發布陸上警報，警戒範圍包括花蓮、台東、南投、嘉義縣市、高雄、屏東、恆春半島。（圖／氣象局）

海葵接近台灣過程還可能增強長胖，謝佩芸表示，因海洋環境適合颱風維持發展，目前強度為中度颱風，未來還有機會增強為近中心最大風速每秒40公尺，暴風半徑還有擴大趨勢，不過很快颱風就會登陸遇上台灣地形受破壞，後續強度會減弱。

謝佩芸指出，從未來颱風動態預測，颱風緯度偏南邊，暴風半徑150公里，暴風圈涵蓋區域沒有到北北基，不過未來如果暴風半徑再擴大，或中心位置偏北，離北北基會近一點，但後續仍要觀察南北偏移位置和暴風半徑否有擴大。

▼海葵颱風定量降水預報。（圖／氣象局）

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