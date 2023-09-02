海葵颱風來勢洶洶！北北基桃明天放假？　蔣萬安：持續關注預報

記者陳家祥／台北報導

海葵颱風進逼，氣象局2日上午發布陸上颱風警報，預估越晚風雨越大。台北市長蔣萬安2日下午視察民權大橋結構改建統包工程撤離情形，談到3日是否會放假，他表示，會持續監測關注相關氣象團隊的預報資料，這部分也會跟包括基隆、新北、桃園，持續保持緊密聯繫。

海葵颱風來勢洶洶，台北市的水門這次分2階段關閉，市長蔣萬安說，昨天一早在EOC會議中聽取各局處報告，所以等到昨天上午11點多左右各局處再次開會，確定昨天下午4點第一階段水門關閉的措施，在之前發了4波簡訊，晚上8點實施拖吊、第一波水門關閉。第2階段是在今天上午8點開始實施到12點，要求民眾趕快把車子遷移，中午就開始實施拖吊。

蔣萬安說，分2階段主要是因為地形地勢，先選擇低窪地方水門先實施，每一次實施都要考量到包括地形、地勢、河川潮汐等因素。至於車輛的拖吊數量，蔣說，第1天有129輛，第2階段今天中午實施，正在進行中。

▲台北市長蔣萬安視察民權大橋跨河段上部結構改建統包工程撤離情形。（圖／記者宋良義攝）



對於各界關注3日是否會放假，蔣萬安說，會持續監測相關氣象團隊的預報資料，也會跟包括基隆、新北、桃園，持續保持緊密聯繫，隨時了解颱風的動態再做最後決定，「都會依照專業以及科學數據作判斷，也都會跟鄰近縣市同步作業」。

蔣萬安也提醒，這次颱風的風力比較大，平均風力會達到五級、陣風達到十級，也因為風力較大，已請相關局處包括建管處、新工處、勞檢處等，要求相關施工工地、吊掛機具、懸掛物、招牌、圍籬等一定要穩固，必要時要拆除。另外，很多商家的招牌、懸掛物等，也要求積極加強穩固，若有必要也需主動拆除。

而北市權管的5.2萬多株樹，已請公園處等相關單位完成巡檢、加強穩固，只要接獲民眾通報，就會立即到現場處理，同時公園處相關單位也都跟施工廠商緊密聯繫，啟動緊急災害防治的作業程序，廠商都開始進駐，也會再次要求相關單位及民政系統通知相關陽台、盆栽等，移置到室內。