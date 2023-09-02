「竹苗以南」下午可能納陸警！海葵不迴轉了「暴風圈有望周二脫離」

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風陸警發布，天氣風險公司指出，今(2日)下午竹苗以南地區將列入陸上警戒的範圍，明天(3日)晚間登陸台東機率高；好消息是，原本預測下周到下周三前將「滯留」台灣海峽南部，但最新預測海葵僅是「放慢速度」朝中國前進，颱風影響期程可望縮短，最快下周二(5日)將解除颱風警報。

天氣風險公司表示，氣象局在上午11時半已針對花東發布了陸上颱風警報，後期速度稍加快，在今天(2日)下午，竹苗以南地區也將逐步列入陸上警戒的範圍。颱風的動向也漸趨明朗，在周日(3日)晚間登陸台東的機會最高，在下周一(4日)凌晨翻越中央山脈後，於下周一清晨在南部出海，進入台灣海峽。

風雨預測部分，天氣風險公司表示，周日一整天宜、花、東風強雨驟，台東風雨最劇，嚴防山區災害。周日深夜起到下周一南台灣、恆春、台東風強雨驟，嚴防海水倒灌。

天氣風險公司指出，好消息是，原本預測颱風在下周到下周三(6日)都將「滯留」在台灣海峽南部，但現在最新的預測資料指出，颱風僅是「放慢速度」，仍將登陸中國大陸沿岸。這樣一來颱風影響的期程可望縮短，最快在周二晚間就將陸續解除颱風警報，南台灣、台東的累積風雨也會小一些。

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▲海葵颱風最新路徑預測。（圖／天氣風險）