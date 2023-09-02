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2地區颱風假先達標！氣象局最新風雨預測出爐

▲▼氣象局11:30針對海葵颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）

▲海葵颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風陸警發布，氣象局首波風雨預測出爐，蘭嶼、綠島明天(3日)凌晨0時到6時陣風可達8到9級轉9到10級，達颱風假停班停課參考標準。24小時雨量部分，山區部分以宜蘭和花蓮雨勢最大，花蓮累積雨量預估達150到250毫米，宜蘭達200到340毫米。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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另根據氣象預報或實際觀測，雨量達到各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已經致災或有可能致災時，可以發布停止上班上課。

氣象局今上午11時30分發布陸警，首波風雨預測也在下午1時出爐，根據風力預測，明天0時6時蘭嶼、綠島陣風可達8到9級轉9到10級，可達颱風假平班停課參考標準，台東縣、恆春半島、花蓮縣最大陣風6級到7級轉8到9級。

24小時雨量部分，山區部分以宜蘭和花蓮雨勢最大，花蓮累積雨量預估達150到250毫米，宜蘭達200到340毫米。平地部分，宜蘭縣累積雨量可達100到190毫米，花蓮縣、台東縣、蘭嶼和綠島可達80到150毫米。皆未達宜蘭、花蓮350毫米，以及台東平地350毫米、山區200毫米等停班停課參考基準門檻。

▲▼海葵颱風風力預測。（圖／氣象局）

▲▼海葵颱風風力和雨量預測。（圖／氣象局）

▲▼海葵颱風首波雨量預測。（圖／氣象局）

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