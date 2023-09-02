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社會 社會焦點 保障人權

留職停薪中！中部知名醫師墜樓身亡　彰基發表4點聲明　

▲彰基醫師墜樓身亡，院方發表聲明。（圖／ETtoday資料圖）

▲彰基醫師墜樓身亡，院方發表聲明。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市某大樓8月31日1名男子墜樓，頭顱破裂全身多處骨折，送醫搶救無效宣告不治，彰化基督教醫院證實是該院的醫師，已請假多日，但也因為這起墜樓命案在地方傳得沸沸揚揚，有人猜測指稱死者疑似遭到霸凌、還有債務等等，院方今在醫師妻子同意下，發表4點聲明，盼外界能讓往生者及家屬回復平靜生活。

消防局8月31日下午3點多據報，在彰化市某大樓有男子疑似從頂樓墜樓，救護人員到達時男子已倒臥1樓地面，頭顱撕裂傷、下半身及右手骨折，經評估為OHCA〈無呼吸心跳〉，救護人員給予清理傷口、包紮止血、頸圈、長背板固定、LUCAS+AED、建立呼吸道等適當處置，送往彰化基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

▲彰基醫師墜樓身亡，院方發表聲明。（圖／彰基提供）

▲彰基醫師墜樓身亡，院方發表聲明。（圖／彰基提供）

院方得知憾事後感到相當不捨，也有不少人認為逝者已矣，不應該再八卦談論，請外界留給家屬一個平靜空間。未料卻引發媒體報導、網路討論、猜測醫師跳樓原因，院方感謝媒體及社會大眾的關心，也怕造成醫師家屬二次傷害，經醫師妻子同意後，發布四點聲明。
1.該位醫師在臨床表現相當優秀認真負責。
2.與同事和睦相處，氣氛融洽。
3.無職場霸凌事件。
4.無財務問題，請讓往生者安息及家屬平靜生活。

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