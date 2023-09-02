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破不合傳聞！彰化城市祈禱早餐會...謝衣鳯謝典林姊弟同框

▲彰化城市祈禱早餐會立委謝衣鳯及議長謝典林同框。（圖／縣府提供）

▲彰化城市祈禱早餐會立委謝衣鳯及議長謝典林同框。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

首屆「彰化城市祈禱早餐會」，彰化主恩靈糧堂、福興靈糧堂、音樂河協會、梅鑒霧紀念教會、向陽長老教會、花壇靈糧堂、彰化總鐸區、天主教全國傳協會，今在彰基國際培訓中心信望愛廳舉辦，藍綠大融合，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、立委謝衣鳯與胞弟議長謝典林同框現身，破除因支持侯、郭，不合傳言。

▲彰化城市祈禱早餐會立委謝衣鳯及議長謝典林同框。（圖／縣府提供）

鴻海創辦人郭台銘自8月28日宣布參選總統以來，被外界視為「挺郭派」彰化縣議長謝典林原定今天晚上在員林市圓林園公園為其舉辦音樂造勢晚會，臨時以颱風因素取消，今天上午與謝衣鳯共同出席「彰化城市祈禱早餐會」，被政壇人士解讀支持侯友宜，應該有達到初步共識。

王惠美說，今（2023）年，許多城市陸續舉辦「城市祈禱早餐會」，今天彰化眾教會共同舉辦首屆彰化祈禱早餐會，彰化議長謝典林、立委、及議員等人皆出席，縣長王惠美、彰化市長林世賢特別率領縣政團隊參與，祈願基督信仰的正面能量充滿縣內各個角落，打造美好彰化。

▲彰化城市祈禱早餐會立委謝衣鳯及議長謝典林同框。（圖／縣府提供）

牧師劉永行表示，今天在彰基國際培訓中心信望愛廳舉辦首屆城市祈禱早餐會，就如同這次主題「恩典彰顯，榮耀無限」，讓彰化在上帝的賜福及護庇下，更加平安、和樂、繁榮。

王惠美則強調，這是彰化首屆城市祈禱早餐會，感謝眾人一起祈求主耶穌能賜福給縣府團隊，讓團隊有更多力量來照顧這塊土地，克服一切困難，也希望中央能看見彰化的努力，讓彰化的建設大步向前走，且祈求國泰民安、風調雨順，兩岸無戰爭，讓所有人都能在主耶穌的看顧下喜樂滿滿、平安順遂。

▲彰化城市祈禱早餐會立委謝衣鳯及議長謝典林同框。（圖／縣府提供）

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關鍵字：

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