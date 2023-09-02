人在國外「隔空診斷」幫女友開證明　醫師辯日期筆誤...這下慘了

▲吳紹琥醫師。（圖／翻攝臉書）



記者蔡怡萍／台北報導

在台北市擔任微整抗衰老診所院長的名醫吳紹琥，替要在香港購買胎盤素的潘姓女友開立診斷整明書，潘女回台灣時遭海關查獲攜帶未經許可禁藥，連帶查出吳姓醫師開立該證明書時，人根本就在國外，根本不可能在診所當面替潘女診斷，吳男還向檢方辯稱「應該是筆誤寫錯日期」，但不被採信，法院依偽造文書、偽證罪，分別判吳5月、6月徒刑。

有豐富內科、皮膚科經歷，後來從事醫美，現在於北市微整抗衰老診所擔任院長的吳紹琥醫師，在2019年11月9日替人在香港的潘姓女友，以當時任職的醫美診所名義開立診斷證明書，潘女11月15日回到台灣時，遭海關查扣大量未經申報的胎盤素等列管藥品，接受調查時潘女拿出吳醫師開的診斷證明書，檢警更發現吳男在11月8日即出境，直到同月12日才回國，怎麼可能在北市診所內替潘女診斷，因此吳男也因涉犯偽造文書遭到起訴。

在法院因潘女所涉藥事法案件開庭時，傳喚吳男為證人，但他屢次向檢方供稱「我不記得出國日期，處方箋也許寫的日期是筆誤」、「我可能是7日誤以為是9日而筆誤而已，我寫處方箋的日期是9日，也許是我7日開的但我寫成是9日」、「我筆誤，我寫錯了」，檢方認為他仍堅持不實證述，追加起訴偽證罪。

法院審理認為，吳紹琥具備醫師資格，明知醫師非親自診察不得開立診斷書，替女友登載不實文書後，更於具結後虛偽證述，而潘姓女友與吳男共謀犯行，潘女依行使業務登載不實文書罪，處有期徒刑5月，可易科罰金；吳男行使業務登載不實文書罪5月徒刑，可易科罰金；又犯偽證罪，處有期徒刑6月。

另外，吳男雖請求緩刑，但法院審酌他曾犯公務員登載不實罪，遭高等法院判拘役20日、緩刑2年；又在誣告罪有期徒刑6月、緩刑2年的期間內，犯下此罪，2次緩刑都沒讓他記取教訓，難認已因緩刑恩典而受教化，於是不准吳男緩刑。全案仍可上訴。