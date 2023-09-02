提款機吞錢！在捷運站領1.4萬不見...他急壞　原來兇手是它

記者邱中岳／台北報導

捷運警察隊日前接獲報案，有1名男子在捷運站內提款機取完款，但是離開時卻發現金錢不見，警方陪同調閱監視器，發現原來男子在提款機前領錢，但是領完錢後卻沒有將錢拿走，因為保護機制造成鈔票被回吞，警方指出，光2023年就已經有4件類似案件。

警方調查，日前1名52歲廖姓男子在捷運忠孝新生站，於站內提款機提領1萬4千元，但是從捷運江子翠站離開時，卻發現金錢不翼而飛，焦急之下，立刻通知警方到場處理，警方到場後除了安撫情緒，也立刻調閱監視器追查，廖姓男子的進站點以及出站點。

▲捷運站領錢後忘了（紅圈），他報警找錢，原來被提款機吞了。（圖／記者邱中岳翻攝）

廖姓男子向警方表示，當時準備要到站外的超商繳款，發現現金短缺，但是背包揹在身前從未離身，也不記得於何時何地遺失，懷疑提領的現金遭竊，感到焦急不安，警方調閱監視器，發現原來廖姓男子提領的金錢，根本就沒有短缺。

警方指出，廖姓男子在捷運忠孝新生站領錢，但是卻沒有將錢拿走，造成提款機設定時間未領取，鈔票就被「回吞」，這才讓廖姓男子鬆了一口氣，也相當感謝警方協助找到錢，警方統計，2023年開始至今，就已經4起類似案件，造成回吞金額達2.37萬。