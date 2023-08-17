刺青女抓到了！捷運景安站隨機攻擊　OL遭揮拳捶肚....旅客驚逃

▲OL上班途中，在捷運站外遭一名全身多處刺青的女子攻擊腹部。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區景安捷運站，昨天（16日）下午1時許，一名OL上班途中，準備搭乘捷運時，突然遭全身多處刺青的女子，徒手攻擊腹部，隨後又揮舞雙臂，企圖攻擊身邊路過民眾。警方獲報，一眼認出攻擊人的女子，今前往住處查緝，女子供稱自己當時精神混亂，不知為何會突然揮拳打人，警方依法帶回偵辦。

據了解，遭到攻擊的27歲趙女，昨天下午準備搭捷運上班，在景安捷運站外時，發現一名女子全身多處刺青、頭髮凌亂迎面走來，女子突然揮動雙臂，往趙女腹部攻擊，隨後又揮擊趙女後方的其他路人，趙女當場傻眼，隨後向捷運警察報案，轉由中和警方處理。

▲警方今早逮捕全身刺青的陳女，她表示昨天精神混亂，不知為何攻擊他人。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方獲報，一眼認出該名女子為35歲陳女，曾在轄內犯下多起超商竊案以及毒品案，今天（17日）早上8時許，警方前往住處，傳喚陳女到案說明。陳女表示，昨天精神混亂出門找朋友，突然不想讓人靠近，才會揮拳攻擊別人。訊後，警方依傷害罪將陳女函送新北地檢署偵辦。

▲陳女攻擊完OL後，又揮舞雙臂企圖攻擊其他路人。（圖／記者陸運陞翻攝）