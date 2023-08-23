快訊／台中文心路廂型車「騎上分隔島」　2車內線碰撞釀禍

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區文心路三段、捷運文化櫻花站，今（23）日17時許發生一起車禍，一輛廂型車疑似要切入左轉道，與另台紅色轎車發生碰撞，整輛廂型車開上分隔島卡住，車頭受損，所幸無人受傷，一度讓下班車潮更加壅塞，所幸已緊急排除。

▲▼台中市文心櫻花捷運站前17時許發生2車車禍，肇事的廂型車衝上分隔島。（圖／記者許權毅攝，下同）



紅色轎車駕駛說，廂型車疑似要左轉，切進內線車道，結果撞上自己車輛的左側，隨後失控衝上分隔島，現場沒人受傷。至於詳細肇事責任歸屬，仍待警方調查釐清。